Lennard Hens wil met FCV Dender afrekenen met zwarte beest SL16: “Komst van Timmy Simons resulteerde in positief effect”

Na thuiszeges tegen Excelsior Virton en SK Deinze rukte FCV Dender op naar de derde plaats in de Relegation play-offs. Lennard Hens trok Dender tegen Deinze over de streep met een fameuze streep. De aanvoerder wil in Luik tegen de jonkies van SL16 een nieuwe stap voorwaarts zetten op weg naar het behoud.

Lennard Hens was in zijn nopjes na de knappe thuiszege tegen Deinze. “We zitten in een goede flow. We mogen intussen stellen dat de komst van Timmy Simons resulteerde in een positief effect. De nieuwe coach drukte op een positieve manier zijn stempel. Ik volg hem in het verhaal van de marginal gains, waarbij alle beetjes kunnen helpen om sterker te worden. Samen ontbijten op de club met een aangepast dieet is echt wel een stap voorwaarts. De coach legt de lat sportief ook hoog en wil met Dender in deze play-offs het beste scoren. Met een zes op negen namen we alvast een goede start. Toch mogen we ons nog niet rijk rekenen. Het beoogde behoud ligt pas vast wanneer we het mathematisch op zak hebben.”

Hens tekende tegen Deinze voor een pareltje, maar zit met zijn gedachten bij de zondagtrip naar Sclessin. “SL16 is een ploeg die ons niet ligt”, weet Hens. “We beten al twee keer in het zand tegen hen. Ook zondag wacht een lastig karwei, maar we moeten op ons elan doorgaan. Tactisch werden kleine wijzigingen aangebracht, maar die zorgden wel voor meer energie. Het is wel zo dat we het hoog druk zetten nog geen volle wedstrijd aankunnen. De motivatie om in onze opzet te slagen is alvast 100 procent. Tegen Deinze zorgde ik voor de winnende treffer, maar de zege kwam er toch vooral door een sterke collectieve prestatie. Xavier Gies pareerde een strafschop op een cruciaal moment. Ridwane M’Barki verkeert dan weer in de vorm van zijn leven. M’Barki beschikt over alle kwaliteiten om te slagen op dit niveau. Door veel druk naar voor te zetten krijgen we meer ruimte en daardoor kan er meer op doel getrapt worden.”

Het ziet er niet naar uit dat de Denderleeuwse aanhang op een zondagavond massaal zal afreizen naar Luik, maar Hens hoopt wel op de steun van de supporters. “Onderschat de rol van onze twaalfde man niet. Dender beschikt niet over een ruime aanhang zoals Beerschot, SK Beveren of RWDM, maar we kunnen wel rekenen op trouwe en enthousiaste fans. Ook op verplaatsing stuwen ze ons vooruit. We gaan elke wedstrijd voor de driepunter. Dat deden we ook al in Lommel. Via een zege tegen SL16 en een negen op twaalf zouden we opnieuw een reuzenstap dichter bij het behoud komen.”

Impulsieve M’Barki

Coach Timmy Simons gaf vorige week een pluim aan de ploeg, maar wil een verlengstuk zien aan de boorden van de Maas. “Na een matige eerste helft zetten we een sterke tweede helft neer”, aldus de coach. “Daar moeten we op voortborduren. M’Barki is een impulsieve speler, maar ik vroeg hem dat om te zetten in positieve energie. Dat deed Ridwane fantastisch, waardoor hij nog meer zal geloven in zichzelf.”