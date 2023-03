Nathaniel Opoku wil zich tijdens uitleenbeurt aan OH Leuven verder ontwikkelen: “Probeer veel met Mario Gonzalez te praten en naar hem te kijken”

Nathaniel Opoku in duel met Jules Van Cleemput. “Charleroi speelde agressief, maar ik was er mentaal op voorbereid.” — © BELGA

Leicester City plukte hem afgelopen wintermercato weg bij het Amerikaanse Syracuse University, waar ook president Joe Biden afstudeerde. Ondertussen speelt Nathaniel Opoku (21) – Nathan voor de vrienden – op uitleenbasis bij OH Leuven. De club is de Ghanees niet onbekend, met dank aan zijn vriendschap met landgenoot Kamal Sowah.

“Elke dag een beetje meer”, zegt Nathaniel Opoku als we hem vragen of hij al gewend is aan het leven en voetballen in Leuven.

Is het moeilijk om je aan te passen?

“Eigenlijk niet. Ik ben al zo lang van huis weg dat ik het gewend ben om onafhankelijk te zijn en mijn plan te trekken.”

Op welke leeftijd ben je naar de Verenigde Staten verhuisd?

“Op mijn achttiende. Samen met mijn ouders heb ik besloten om voetbal en studies te combineren en de VS was daar de beste plaats voor.”

Gingen je ouders mee?

“Nee, ik was helemaal alleen. De eerste maanden waren heel moeilijk. Ik miste mijn familie en het eten dat ik gewend was, maar met een sterke mentaliteit kom je daar wel door. Je moet gefocust blijven op je doel en ondertussen bleef ik elke dag in contact met mijn familie. Ik heb me mijn keuze geen dag beklaagd.”

Belandde je meteen bij Syracuse?

“Nee, eerst zat ik in Kentucky in een lagere divisie en daarna heb ik een transfer gemaakt naar Syracuse, in New York, dat in de hoogste afdeling uitkomt.”

Hoe is het niveau in de hoogste Amerikaanse studentenliga, de NCAA, vergeleken met de Jupiler Pro League?

“Het niveau is degelijk ginder, maar het is nog altijd geen profvoetbal. De snelheid ligt toch wel hoger in België.”

Is jouw kinderdroom in vervulling gegaan door voor een club uit de Premier League te tekenen?

“Ik had aanbiedingen uit de MLS, maar de grote Europese competities is waar ik altijd van droomde. Leicester is zeker een droom die uitkwam. Het niveauverschil is wel groot met de NCAA, dus was er een uitleenbeurt aan OH Leuven nodig.”

Hoe reageerde de familie op jouw eerste profcontract?

“Ze waren superblij. Ze hebben mij altijd gesteund en zien dat nu beloond worden. Mijn moeder heeft sinds mijn vertrek naar de VS altijd gezegd dat ze mij zo hard miste, maar nu ziet ze dat het iets heeft opgeleverd.”

Klopt het dat je bevriend bent met Kamal Sowah?

“Inderdaad. We hebben voor dezelfde jeugdacademie gespeeld en zijn altijd goede vrienden gebleven. In 2019 ben ik hem zelfs komen bezoeken en bekijken bij OHL.”

Waarin moet je nog verbeteren om definitief de stap te zetten van het studentenniveau naar het profniveau?

“Het is een proces van elke dag bijleren. We hebben hier met Mario Gonzalez een spits die al aan vijftien doelpunten zit, dus ik probeer veel met hem te praten en veel naar hem te kijken.”

Kan je een concreet werkpunt noemen voor jezelf?

“Dat is moeilijk, omdat ik alles wel een beetje kan. (lacht) Maar als ik iets moet noemen, dan mijn bewegingen. Mijn traptechniek en afwerken zijn mijn sterktes.”

Hoe kijk je terug op de wedstrijd in Charleroi vrijdag, jouw eerst match als starter in het profvoetbal?

“Ze waren heel agressief, maar ik was er mentaal op voorbereid, dus echt schrok ik er niet van. Het belangrijkste is dat we daar gewonnen hebben.”

Hoop je de komende weken op nog meer speelkansen, te beginnen zondag tegen Anderlecht?

“Ik werk gewoon hard en dan is het aan de coach om te beslissen.”