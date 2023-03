De Europese tegenstanders van Union, Anderlecht en Gent doorgelicht: zwaarste opdracht voor Buffalo’s, maar niemand is kansloos

Bayer Leverkusen (tegenstander Union kwartfinale Europa League)

Is dit een haalbare kaart?

Ja. Union ontloopt topclubs als Manchester United, Juventus, Roma en Sevilla. Leverkusen staat pas negende in de Bundesliga, terwijl Union donderdagavond de vloer aanveegde met Union Berlin, de nummer vier in Duitsland. In de groepsfase van de Champions League voor Nieuwjaar kon Leverkusen geen enkele keer scoren tegen Club Brugge (1-0-verlies en 0-0). Dan weet je dat de Brusselaars lang niet kansloos zijn. Op weg naar de kwartfinales van de Europa League schakelden de Duitsers Monaco en Ferencváros uit.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

De absolute sterspeler bij Leverkusen is Florian Wirtz. De 19-jarige aanvallende middenvelder scheurde in maart vorig jaar zijn kruisband en lag tot december in de lappenmand, maar komt nu stilaan weer op dreef. Zijn marktwaarde wordt geschat op 70 miljoen euro. De Tsjechische spits Patrick Schick (27) – die u misschien nog kent van zijn knappe goals op het EK 2021 – zit niet in zijn beste vorm. De verdediging is wel ijzersterk. Odilon Kossounou (22, ex-Club Brugge) moest heel lang voor zijn plaats knokken na zijn transfer, maar is nu stilaan een vaste waarde.

Odilon Kossounou. — © AFP

Wie is de coach?

Xabi Alonso (41). Een héél grote naam die vorig jaar ook genoemd werd bij Club Brugge om Alfred Schreuder op te volgen. De voormalige middenvelder van Liverpool, Real Madrid en Bayern München nam begin oktober over van Gerardo Seoane na de dramatische competitiestart (5 op 21 in de Bundesliga, nederlagen tegen Club Brugge en Porto in de Champions League). Alonso zorgde voor verbetering: over alle competities heen twaalf zeges, zeven nederlagen en vier gelijke spelen (40 op 69) onder zijn bewind.

Xabi Alonso. — © REUTERS

AZ Alkmaar (tegenstander Anderlecht kwartfinale Conference League)

Is dit een haalbare kaart?

Ja, op voorwaarde dat Anderlecht het niveau van de voorbije tien dagen haalt. AZ is een goeie ploeg, niet voor niets de nummer drie in Nederland en in Europa al 24 thuiswedstrijden ongeslagen. De Nederlanders wonnen in de 1/8ste finales ook twee keer van Lazio, de nummer drie in Italië. Maar wie Villarreal – halvefinalist in de Champions League vorig jaar – kan uitschakelen, kan ook AZ uitschakelen.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Anderlecht moet vooral spits Vangelis Pavlidis (24) en linksbuiten Jesper Karlsson (24) vrezen. Met hun tweetjes telden ze Lazio uit. De Griek Pavlidis zit al aan 19 goals en 10 assists dit seizoen. De Zweedse international Karlsson heeft al 9 goals en 9 assists achter zijn naam. Verder twee bekende namen bij de Nederlanders: Mathew Ryan (30, ex-Club Brugge) staat tussen de palen, Zinho Vanheusden (23) speelde dit seizoen nog niet veel wegens blessureleed.

Vangelis Pavlidis. — © EPA-EFE

Wie is de coach?

Pascal Jansen (50), de (voor ons) onbekende Nederlander die in 2020 doorgroeide van assistent naar hoofdcoach. Heeft sindsdien 120 wedstrijden op de teller en pakte daarin gemiddeld twee punten per wedstrijd, meer dan behoorlijk voor zijn debuut op het hoogste niveau. Een spelerscarrière had Jansen zelf nooit. Hij speelde in de jeugd onder meer voor Ajax, maar wegens een zware blessure mocht hij al snel een kruis maken over een carrière als profvoetballer.

Pascal Jansen. — © ISOPIX

West Ham United (tegenstander Gent kwartfinale Conference League)

Is dit een haalbare kaart?

Op papier niet. Van alle mogelijke tegenstanders was West Ham de lastigste klant. The Hammers staan pas zeventiende in de Premier League, maar alles staat daar op een zakdoek. Ze wonnen de groep van Anderlecht met het maximum van de punten en schakelden AEK Larnaca in de 1/8ste finales met de vingers in de neus (0-2 en 4-0) uit. Gent zal top moeten zijn, maar kan misschien profiteren van het feit dat West Ham wellicht prioriteit zal geven aan het behoud in de Premier League.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Het gevaar komt van alle kanten. De selectie van West Ham is in totaal meer dan 450 miljoen euro waard. Ter vergelijking: die van Gent wordt op zo’n 67 miljoen geschat. De Algerijnse linksbuiten Saïd Benrahma (27) is in goeden doen en kan het de Gentse defensie lastig maken met zijn dribbels. Kapitein Declan Rice (24) is onmisbaar op het middenveld.

Declan Rice. — © Action Images via Reuters

Wie is de coach?

David Moyes (59). De ervaren Schot staat al sinds 2019 aan het roer. Hij leidde de club de voorbije twee seizoenen naar een knappe zesde en zevende plaats in de Premier League en vorig seizoen zelfs ook naar de halve finale van de Europa League. Dit seizoen stond hij al ter discussie omdat het in de competitie een pak minder gaat, maar voorlopig behoudt hij het vertrouwen.