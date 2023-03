Frederik D’Hollander moet Operatie Redding bij Essevee weer op de rails zetten: “Het was geen plezante week”

Het tijdperk Mbaye Leye is voorbij in Waregem. Frederik D’Hollander neemt (voorlopig) over en de voormalige aanvaller toont zich in geen geval bevreesd. “Toen de club me dit vroeg, aarzelde ik niet. Voorlopig is het nu zaak om die match op Standard voor te bereiden. We hebben de spelers ook niet overrompeld met info, dat heeft geen zin.”

De 46-jarige D’Hollander gold lange tijd als topschutter aller tijden van Essevee, maar moest die titel uiteindelijk afstaan aan ... Mbaye Leye. Uitgerekend de coach die eerder deze week aan de Gaverbeek werd ontslagen en nu door diezelfde D’Hollander wordt opgevolgd. Een interim-opdracht om de periode te overbruggen tot de echte opvolger van Leye toehapt, of mag de ex-spits van onder meer Zultse en Oudenaarde het seizoen uitdoen?

Op die vraag kregen we vrijdagmiddag niet meteen een helder antwoord. Ook al omdat CEO Eddy Cordier niet thuis gaf en afwezig bleef op de officiële voorstelling van D’Hollander. “Nee, ik had dat ook niet meteen verwacht. We gaan het toch vooral over die match van zondag hebben, het heeft geen zin om te lang te blijven stilstaan bij het verleden. We moeten nu vooral vooruitkijken”, toonde D’Hollander zich een geboren diplomaat.

Met nog vijf competitieduels voor de boeg, zijn de kansen voor Essevee om de degradatie te ontlopen gering. “Ik ben een echte clubman en de volgende wedstrijd telt. Toen de club me dit vroeg, aarzelde ik niet. Voorlopig is het nu zaak om die match op Standard voor te bereiden. Het was geen plezante week voor iedereen, maar we zijn gewoon bezig met die eerstvolgende match.”

Grote verschuivingen hoeven we trouwens niet meteen te verwachten, want D’Hollander predikt geen paleisrevolutie. “Ik denk dat het heel kort dag is en we zullen ook niet te veel wijzigen. In de dagelijkse werking hebben we dat ook niet gedaan. Na Standard volgt een interlandbreak en dan zullen we wel weer zien. Al zullen we er wel enkele tactische details gewijzigd worden.”

Op Sclessin wordt intussen stiekem gedroomd van de Champions’ play-offs. “Standard kan heel goed zijn, maar zij staan ook onder druk, want bij verlies wordt het voor hen moeilijk om nog in de top vier te raken. Standard zal niet zoveel rekening houden met ons en er vol voor gaan. Ik ken die sfeer daar: ze zullen heel sterk starten en dan is het voor ons kwestie om goed overeind te blijven.”

Spelers niet overrompeld

“We hebben de spelers ook niet overrompeld met info, dat heeft geen zin. De spelersgroep pikte dit goed op, maar zij kenden mij ook al redelijk goed. Zo zat ik al vaak in de kleedkamer tijdens de videoanalyse en sommigen werkten ook met mij bij Jong Essevee”, aldus D’Hollander, die ook niet vooruit wilde lopen op de nabije toekomst.

De kandidaten om het van hem over te nemen, lopen dan ook niet dik en verschillende coaches bedankten bovendien al voor de eer. “Paniekvoetbal? Ik heb geen probleem met kritiek, maar ik moet vooral geloven in mijn eigen parcours. Mijn persoon is evenwel niet van tel, we werken in het belang van de club.”