Brian Riemer hoopt op massale fanopkomst voor duel met AZ Alkmaar in Conference League: “Kan een echte gamechanger zijn”

Anderlecht kijkt in de kwartfinale van de Conference League het Nederlandse AZ Alkmaar in de ogen. “Ik heb een gevoel dat we het goed kunnen doen in de kwartfinale”, klinkt het op de clubwebsite bij trainer Brian Riemer.

“AZ doet het erg goed dit seizoen, zowel in de competitie (derde in de Eredivisie, red.) als op Europees niveau, waar het ploegen als Atalanta en Lazio wist uit te schakelen”, reageerde Riemer op de loting. “We weten dus dat het een zware wedstrijd wordt tegen een ploeg die heel goed voetbal speelt. Het Nederlandse voetbal bevat veel elementen waar wij respect voor hebben en waar we ons als team ook mee kunnen identificeren. Ik verwacht dus een zeer interessante wedstrijd. Zoals ik al eerder zei: of het nu AZ, Fiorentina, West Ham of Nice is, er zijn geen gemakkelijke wedstrijden als je een van de laatste acht ploegen bent in een Europees toernooi. We moeten ervan genieten. Ik heb een gevoel dat we het goed kunnen doen in de kwartfinale.”

Fans

“Wat de verplaatsing betreft, zie ik een groot voordeel voor onze fans aangezien het maar drie uur rijden is van Brussel. Hun steun is zo belangrijk voor ons. Ze hebben ons gepusht om de lat steeds hoger te leggen. Als ze massaal aanwezig zijn in het Lotto Park én in Alkmaar, kan dat een echte gamechanger zijn voor ons. Ook wat betreft onze voorbereiding en de recuperatie, is het een positieve loting aangezien we niet te lang moeten reizen”, vervolgt Riemer verder die ook een woordje veil had voor de andere Belgische clubs.

“Ik wil ook Union en Gent feliciteren met hun prestaties en hun kwalificatie. Drie ploegen in de kwartfinales, dat is een enorm statement voor het Belgische voetbal. We moeten ook Club Brugge vermelden. Zij hebben de groepsfase van de Champions League overleefd, dat is een knappe prestatie. We moeten niet vergeten dat we in Europa voor hetzelfde strijden, in die zin dat we de punten nodig hebben voor de Europese coëfficiënt om ons ook in de toekomst rechtstreeks voor de Champions League te kunnen kwalificeren. Daar kunnen we allemaal van profiteren.”