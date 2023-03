Normaal meer dan 800 euro, nu voor “slechts 2,99 euro”: misleidende LEGO-advertentie doet de ronde op sociale media

In verschillende LEGO-fangroepen op sociale media doet een post de ronde dat de populaire ‘Millennium Falcon’-set, die normaal meer dan 800 euro kost, nu verkrijgbaar is voor slechts 2,99 euro. De uitverkoop zou deel uitmaken van een bredere campagne rond het ‘Star Wars’-gamma van LEGO. Maar de FOD Economie waarschuwt dat het een abonnementsvalkuil zou zijn. Als je op de link klikt om het pakket te bestellen, eindig je met een duur abonnement.

Verschillende pagina’s op Facebook verkondigen hetzelfde schijnbaar heuglijke nieuws: wegens een uitverkoop is het Millennium Falcon-ruimteschip (75192) plots te koop voor 2,99 euro. Een spotprijs, want normaal kost de set 849,99 euro. “LEGO heeft meer dan 50 magazijnen in heel Europa gesloten”, klinkt het in de aankondiging. Daarom zou het bedrijf de resterende voorraden verkopen, “waarbij inwoners van België een model van het Millennium Falcon-sterrenschip kunnen kopen voor slechts 2,99 euro.” De accounts tonen ook foto’s van zogezegde “tevreden klanten”, die hun pakket reeds hebben ontvangen.

Een aantal fans reageert dan ook enthousiast op het nieuws. Volgens anderen is het bedrog, want de posts doen wel wat alarmbellen rinkelen. De Facebook-pagina’s waarop ze verschijnen, zijn er enkel en alleen op gericht om de actie aan te prijzen. Bovendien spreekt de ene specifiek over België en de andere niet, en variëren de vermelde prijzen, van 2,99 over 2,95 tot slechts 1,99 euro.

Valkuil

Fans dreigen inderdaad in een val te lopen. Als ze op de link klikken om aan de actie deel te nemen, komen ze niet uit op de website van LEGO zelf, maar op een valse webpagina. Daar moet je een game spelen die je ‘toevallig’ wint. Maar zonder het te weten neem je zo een duur abonnement, waardoor je elke twee weken 62 euro van je rekening ziet verdwijnen.

Volgens Etienne Mignolet, woordvoerder van de FOD Economie, zou het gaan om een abonnementsvalkuil. “Daarbij zie je op Facebook bijvoorbeeld een advertentie waarin je een gratis staal van één of ander product wordt aangeboden”, legt hij uit. Maar zodra je op de link klikt en het product bestelt, kom je in de problemen. “In de algemene voorwaarden, die mensen vaak niet lezen, staat namelijk vermeld dat je je zo verbindt aan een duur abonnement.”

Etienne Mignolet van de FOD Economie wil mensen alert maken om niet in de val te trappen bij dergelijke acties: “Als het te mooi is om waar te zijn, is het blijkbaar niet waar. Ga altijd de kwaliteit van de website na en lees aandachtig de voorwaarden vooraleer u iets bestelt. In geval van oplichting contacteert u ook best meteen de politie en uw bank, en kan u de FOD Economie inlichten via ons meldpunt.”