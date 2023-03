Lennart Mertens groeit bij SK Deinze na zijn blessure stilaan naar zijn beste niveau toe: “Hoop nog minstens drie à vier keer te scoren”

“Ik moest tegen Excelsior Virton al na 25 minuten het veld op nadat Dylan De Belder geblesseerd was uitgevallen”, begint Mertens het gesprek. “Het was niet de bedoeling dat ik na mijn blessure al zo vroeg zo veel minuten zou maken, maar de coach had offensief niet veel alternatieven meer. Ik was tevreden over mijn prestatie tegen FCV Dender, maar voelde dat ik in de zone van de waarheid nog scherpte miste. Niet onlogisch, want ik ben na de winterstop nog eens zes weken buiten strijd geweest. Ik heb nog een tweetal wedstrijden nodig om het gebrek aan competitieritme weg te werken en naar mijn beste niveau toe te groeien.”

“We gaan er alles aan doen om van Lommel te winnen”, gaat Mertens verder. “Vooreerst willen we zo snel mogelijk het behoud mathematisch verzekeren. Dit klinkt afgezaagd, maar bij winst kunnen we in alle sereniteit aan de voorbereiding op volgend seizoen beginnen. Ten tweede willen we blijven meestrijden voor de eerste plaats in deze play-offs. Dit vooral uit respect voor de supporters en iedereen die met de club begaan is. Bij winst komen we terug tot op twee punten van Lommel en ligt de strijd voor de leidersplaats volledig open. Ik heb ook nog een persoonlijke doelstelling. Ik hoop in de resterende zeven matchen nog minstens drie- of viermaal te scoren.”

“Ik had het bij Club NXT als 30-jarige vooral moeilijk met de vele regeltjes”, keert Mertens terug op zijn terugkeer naar Deinze. “Het is een opleidingsteam voor jonge spelers. Ik voelde me er niet 100 procent goed in mijn vel, waardoor ik besloot om naar Deinze terug te keren. Ik had er nochtans behoorlijke statistieken. Ik was in elf wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. Ik heb bij blauw-zwart veel ervaring opgedaan en enkele malen met de A-kern meegetraind. Ik kwam begin januari in aanmerking voor een selectie in de eerste ploeg van Club Brugge voor de uitwedstrijd bij Racing Genk. Ferran Jutgla en Roman Yaremchuk waren geblesseerd. Ik heb die mogelijke selectie naast mij neergelegd omdat ik toen al mijn woord aan Deinze had gegeven.”

Nooit vertrokken onder Grosjean

“Ik heb veel vertrouwen in Marc Grosjean. Ik kende hem als coach van de teams waartegen ik het heb opgenomen. Ik had na een eerste gesprek geen goede klik met de vorige coach, Takahisa Shiraishi. Ik was bij Deinze vermoedelijk nooit vertrokken indien Grosjean er vanaf de eerste speeldag coach was geweest. Hij heeft een duidelijke visie op voetbal. Hij legt de lat hoog en toont ons videobeelden van onder meer Manchester City en Bayern München.”