Vincent Kompany en Pep Guardiola bewieroken elkaar voor FA Cup-clash: “Ik ben echt verbaasd over hun prestaties”

Een wedstrijd om naar uit te kijken in het buitenland dit weekend: Manchester City tegen Burnley in de kwartfinale van de FA Cup. Oftewel Pep Guardiola tegen Vincent Kompany. De meester tegen zijn leerling. “De moeilijkste tegenstander die we konden loten”, aldus Kompany daags voor zijn terugkeer naar het Etihad Stadium. En ook Guardiola strooide met lof op zijn persconferentie: “Ik ben echt verbaasd over hun prestaties”.

Het is mathematisch nog niet zeker, maar niemand die er nog aan twijfelt dat Burnley straks weer naar de Premier League promoveert. De troepen van Vincent Kompany tellen al 13 punten voorsprong op de nummer twee en 19 op de nummer drie. Ook in de FA Cup doen ze het uitstekend met zaterdagmiddag om 16 uur dus die kwartfinale op het veld van Manchester City.

“Het is de moeilijkste tegenstander die we konden loten, maar aan de andere kant is het een mooie beloning voor onze jongens”, zei Kompany op zijn persconferentie. “Het is voetbal en dat betekent dat we de kansen moeten grijpen, maar we maken ons geen illusies. Manchester City is een club die de Champions League wil winnen, wij willen de Championship winnen. Dat zegt genoeg.”

© AFP

Toch is City-coach Guardiola op zijn hoede. “Ik ben echt verbaasd over hun prestaties”, aldus de Spanjaard, die ook nog maar eens vol lof was over Kompany. “Hij is een van onze grootste legendes, maar was nog belangrijker als persoon. Ik kwam (in 2016, red.) in een ander land terecht, in een kleedkamer die ik niet kende. Op de slechte momenten was hij het die een stap vooruit zette.”

Vincent Kompany won de FA Cup met Manchester City twee keer, de eerste keer in 2011. “Dat was mijn eerste prijs met City. We vierden het alsof we de Premier League hadden gewonnen”, blikt Vince The Prince daar nog eens op terug. “Manchester City blijft een club met een speciale plek in mijn hart, maar zaterdag kan ik dat achter mij laten.”

Vincent Kompany en Pep Guardiola in 2019 na FA Cup-winst. — © Action Images via Reuters

Guardiola zei het eerder al, maar hij herhaalde het daags voor hun weerzien nog eens: “Ik ben ervan overtuigd dat hij hier ooit terug zal staan. Wanneer weet ik niet, maar het zal gebeuren.” Mooie woorden van de Spaanse topcoach, wiens contract bij The Citizens in 2025 afloopt. Guardiola werd al vier keer kampioen, pakte één keer de FA Cup en vier League Cups met City. Alleen de Champions League ontbreekt nog.