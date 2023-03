Man slaat tandprothese uit van vermeende exhibitionist en riskeert nu celstraf: “Dacht dat hij voor de ogen van zijn dochtertjes had gemasturbeerd”

Op 30 maart 2021 speelden de twee dochtertjes van M.R. op het Cardijnplein in Oostende. Toen de meisjes van negen en zes jaar oud zich uitleefden op de wipplank, zagen ze hoe een oude man met witte haren zijn geslachtsdeel bovenhaalde en voor hun ogen begon te masturberen.

In paniek liepen de meisjes naar huis en vertelden hun vader wat er gebeurd was. Die hoorde via een getuige dat de dader vermoedelijk D.D. (70) was. Die zou eerder ook al kinderen hebben lastiggevallen aan een tramhalte.

Blind van woede stormde M.R. naar de woning van D.D., beukte de deur in en sloeg de zeventiger in elkaar. De man verloor daarbij een tandprothese die eerder die dag was geplaatst.

Niet afdoende bewezen

Onderzoek wees uit dat D.D. kinderporno uitwisselde in dubieuze chatgroepen. Maar dat hij ook de exhibitionist was op het Cardijnplein acht het openbaar ministerie niet afdoende bewezen. “De kinderen stelden dat de dader witte haren had maar verklaarden niets over het opvallende ringbaardje van de beklaagde”, stelde procureur Jochen Van Aalst. “Liever tien schuldigen vrij, dan één onschuldige te straffen.”

Alibi

Volgens de verdediging heeft D.D. ook een alibi. “Mijn cliënt zat vlak voor de feiten nog bij de tandarts en is nadien een vriend gaan ophalen in het station”, aldus de advocaat van D.D.

De raadsman van de vader ging voor de vrijspraak en stelt dat er sprake was van onweerstaanbare dwang. “Die man is schuldig. Hij verontschuldigde zich zelfs tegenover mijn cliënt.”

Ook Joris Van Maele, de advocaat van de meisjes, is overtuigd van de schuld van D.D. “Eén van de zusjes heeft hem aangeduid als de dader. Ze is nog altijd in behandeling bij een psycholoog.”

De rechtbank doet uitspraak op 21 april.