Klimaatactivist Wouter Mouton moet voor het eerst in ons land voor rechter verschijnen: “Gevaarlijk precedent”

De stad Brugge sleept klimaatactivist Wouter Mouton voor de rechtbank. Hij moet zich verantwoorden voor een incident in het Groeningemuseum vorige zomer, toen hij zich vastkleefde aan een Van Eyck. “Dit is mijn eerste vervolging in België, een precedent”, reageert Mouton, die in Nederland al een celstraf kreeg voor een gelijkaardige actie.

Het is 19 juli rond halfvier in de namiddag wanneer in het Groeningemuseum alle alarmbellen afgaan. Wouter Mouton, dan al een berucht klimaatactivist, heeft opnieuw toegeslagen. Dit keer heeft hij zijn hand vastgelijmd aan de Madonna met kanunnik Van Der Paelen van Van Eyck, een van de absolute topstukken van het museum, en leest voor het verbouwereerde publiek en de zaalwachters een tekst voor. (Lees verder onder de foto)

© RR

Mouton, die zich voor alle duidelijkheid niet aan het schilderij zelf maar wel aan het veiligheidsglas ervoor kleefde, is na een halfuur alweer losgemaakt. Toch reageert cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) furieus: “Het kan niet dat je zo’n actie doet in een museum en dat bij een schilderij van zo’n onschatbare waarde. Er zijn andere en betere manieren om je onvrede te uiten.” En nog: “De kosten zullen we op hem verhalen.”

En nu voegt het Brugs stadsbestuur de daad bij het woord: het sleept de klimaatklever voor de rechtbank. “We willen de kosten ten gevolge van deze actie terugvorderen. Noch het schilderij, noch het veiligheidsglas liep uiteindelijk schade op, maar er het personeel moest wel kosten maken om hem los te krijgen”, zegt schepen Blontrock (CD&V). Over welk bedrag het juist gaat, is onduidelijk en ook andere details uit het dossier communiceert het stadsbestuur voorlopig niet.

Maandag komt de zaak voor, al zal die volgens Wouter Mouton uitgesteld worden. “De dagvaarding heb ik maar een dag of tien geleden ontvangen, mijn advocaat en ik hebben niet genoeg tijd gehad om ons voor te bereiden.”

Celstraf in Nederland

Eind vorig jaar zat Mouton al drie weken in de cel in Nederland, nadat hij zich had vastgelijmd aan Het meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Hij werd veroordeeld tot twee maanden gevangenis waarvan één effectief, maar ging in beroep. Terwijl die zaak nog steeds hangende is, riskeert hij nu dus ook in eigen land een geldboete en in principe zelfs een celstraf. “Een primeur, maar ook een gevaarlijk precedent voor al wie geweldloos actievoert. In België is dit ongezien”, reageert Mouton.

Levenslang verbod

Opvallend: na de actie deelde Musea Brugge zelf al een eerste straf uit. “De directeur meldde me dat mij de toegang tot alle musea van Musea Brugge levenslang is ontzegd. Ik begrijp dat ik iets illegaal gedaan heb en dat zij hun kunstwerken willen beschermen, maar dat vind ik als Bruggeling toch wel heftig.”

Nico Blontrock bevestigt het verbod. “Onze prioriteit ligt bij beschermen van onze collectie. De Van Eyck liep uiteindelijk geen schade op, maar niemand kan garanderen dat bij een volgende poging geen kunstwerk ernstig beschadigd zal worden. Te meer omdat de klimaatactivist ook heeft aangegeven dat hij niet zal stoppen met actievoeren”, zegt Blontrock. “Het toegangsverbod is dan ook een terechte maatregel.”