Hugo Cuypers acht AA Gent niet kansloos tegen West Ham, maar blijft realistisch: “Zijn niet bezig met een eventuele halve finale”

De Buffalo’s trekken opnieuw naar Londen. Deze keer is West Ham aan de beurt. Zes jaar na de miraculeuze uitschakeling van Tottenham, dromen de Buffalo’s nu van een gelijkaardig scenario tegen de Hammers. “Het is voorlopig al een mooi parcours dat we hebben afgewerkt, maar het kan alleen maar mooier worden”, kijkt Cuypers al voorzichtig vooruit.

“We zijn vrij tevreden als ploeg”, zegt Hugo Cuypers over het resultaat van de loting voor de kwartfinales van de Conference League. “In de media hebben ze het vaak over een haalbare kaart als de tegenstander niet zo bekend is. Nu gaat het om een Premier League-club waarvan iedereen genoeg de kwaliteiten kent. We willen proberen om een goede uitgangspositie te verwerven en dan trekken we naar Londen. Hopelijk kunnen we een ronde verder gaan.”

Persoonlijk kijkt Cuypers dan ook ontzettend uit naar die dubbele confrontatie met de Hammers. “Dit is mijn eerste Europese campagne en als je dan meteen een kwartfinale haalt, is dat enorm. Het komt ook allemaal zo snel op je af. Zij verkeren nu wel in een degradatiestrijd. Misschien kan dat in ons voordeel spelen, anderzijds zijn ze wel al zo ver geraakt en dan wil je er toch ook alles uithalen. Ze spelen ook niet elk jaar Europees, dus ze zullen het zeker niet onderschatten.”

“We keken met een deel van de groep naar de loting. Iedereen was best wel tevreden”, klonk Cuypers opgetogen. “Het is zowel individueel als collectief een mooie uitdaging. Het kan alleen maar mooi uitdraaien. Het is voorlopig al een mooi parcours dat we hebben afgewerkt, maar het kan alleen maar mooier worden. Toch zijn we nu echt niet bezig met een eventuele halve finale.”

Cuypers deelt alvast ook de mening van zijn coach, want Hein Vanhaezebrouck noemde West Ham de sterkst mogelijke tegenstander voor de Buffalo’s: “West Ham is een Premier League-club met enorm veel middelen, veel fans en een prachtig stadion. Ook voor onze fans is dit een mooie loting. Hopelijk krijgen we een volle Ghelamco Arena.”

Positieve selectieproblemen

“Normaal zal Tarik er dan ook bij zijn, want hij is in principe opnieuw beschikbaar na de interlandbreak”, had Cuypers ook nog een ander argument in petto om de kwalificatiekansen van de Buffalo’s toch een duwtje in de rug te geven. “Ik ben echt heel blij voor hem, want hij is al maandenlang aan het revalideren. Onze coach krijgt dan inderdaad eindelijk eens positieve selectieproblemen. De club wilde ons bij aanvang van het seizoen graag samen laten voetballen, nu hebben we er ook Gift Orban bij, dus dat is enkel maar positief.”

Met ook nog Anderlecht en Union in de trommel, zijn er uiteindelijk nog drie Belgische clubs actief op het Europese toneel. “Het is voor het Belgische voetbal fantastisch dat we ons met drie ploegen hebben geplaatst voor de kwartfinales. We hebben ons nu toch weer op de Europese kaart gezet en hopelijk kunnen we ook die lijn doortrekken.”