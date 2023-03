Werkweek van 69 uur stuit op hevig verzet in Zuid-Korea

Veel kantoorpersoneel in Zuid-Korea werkt al 52 uur per week. — © REUTERS

In Zuid-Korea bestaat nu een werkweek van 52 uur. Werknemers mogen veertig uur werken en 12 uur overwerken. De Zuid-Koreaanse regering denkt met een werkweek van 69 uur de arbeidskrapte door de vergrijzing te kunnen oplossen. Het land heeft namelijk een van de laagste geboortecijfers ter wereld. Per vrouw worden er 0,78 kinderen geboren, terwijl dat er 2,1 moeten zijn om het bevolkingsaantal in stand te houden.

Vakbonden zijn tegen het voorstel van de langere werkweek en vinden net zoals de oppositie dat het niks verandert aan het geboortecijfer. “Dit zou het legaal maken om vijf dagen achter elkaar van 9 uur ’s ochtends tot middernacht te werken. Er is geen oog voor de gezondheid of de rust van de werknemers”, zegt de Koreaanse Confederatie van Vakbonden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat een werkweek langer dan 55 uur erg ongezond is.

Overuren gebruiken voor kinderen

Volgens de minister van Arbeid Lee Jung-sik werkt het juist wel om het geboortecijfer op te krikken, omdat werkende vrouwen zo overuren kunnen opbouwen die ze later kunnen gebruiken voor vrije tijd voor familie: “We introduceren deze maatregelen om vrouwen te helpen om minder te werken als ze zwanger zijn of voor kinderen moeten zorgen.”

Vrouwengroepen zeggen echter dat het vrouwen, werkend of niet, helemaal niet helpt. “Terwijl mannen lange uren werken en vrijgesteld worden voor zorgtaken, moet vrouwen alle zorg op zich nemen”, zegt de Koreaanse vrouwenvereniging.

Ook millenials en generatie z, de jongste generaties, vinden het plan niks en protesteren. Daardoor heeft president Yoon Suk-yeol de regering opgedragen om het nog eens te overwegen en te “communiceren met het publiek, vooral generatie z en millenials”.

Minder werken

De Zuid-Koreaanse regering plant precies het tegenovergestelde van andere grote economieën, waar juist steeds minder wordt gewerkt. Zo werd in Vlaanderen in 2021 gemiddeld 37,3 uur per week gewerkt, terwijl dit in 1999 nog 38,7 uur was. In het Verenigd Koninkrijk probeerden veel bedrijven vorig jaar een vierdaagse werkweek uit, waaruit juist bleek dat de productiviteit hetzelfde bleef of zelfs verbeterde. De werknemers voelden zich met vier dagen werken ook beter.