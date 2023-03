Bestuurder filmt hoe tien ton slachtafval op snelweg belandt

Een vrachtwagen in het zuidoosten van Nederland is donderdag een lading slachtafval verloren op de A67. De chauffeur moest abrupt stoppen voor een file, waardoor zijn lading over de cabine heen vloog. Ook de vrachtwagen voor hem werd besmeurd. Er zou zo’n 10 ton afval op de weg zijn terechtgekomen. De opruimwerkzaamheden hebben uren geduurd.

Iets voor 17.00 uur kwam de vrachtwagen in een file terecht. Hij moest vol in de remmen, maar kon een botsing met zijn voorligger niet voorkomen. Door de klap schoot het slachtafval uit de bovenkant van de oplegger, langs het afdekzeil, en kwam het over de bestuurderscabine heen. De ravage was aanzienlijk, want er zou tien ton afval op de weg zijn beland. De dashcam van een autobestuurder, Jeroen Hendriksen, kon het incident filmen.

(fc, tact)