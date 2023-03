Twee Amerikaanse banken die over de kop gingen en een Zwitserse reus die klappen incasseerde op de beurs. Het was een turbulente week in de financiële wereld. Toch sussen beleidsmakers en economen: dit is niet het begin van een nieuwe financiële crisis. Hebben ze gelijk? We vragen het aan Marcia De Wachter, voormalig directeur van de Nationale Bank.