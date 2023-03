Slimme trajectcontrole ‘weet’ dat je plots maar 50 km/uur mag rijden

Op de Antwerpse ring, ter hoogte van Berchem, installeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de komende maanden een systeem van trajectcontrole, en dat in beide rijrichtingen.

Dat wekt verbazing: op de hele Antwerpse ring, ook ter hoogte van Berchem, mag je in principe 100 km per uur rijden. Maar nog veel vaker verloopt het verkeer er door de grote drukte stapvoets, of beperken zogenoemde dynamische verkeersborden op portieken boven de rijbaan de maximumsnelheid tot 50, 70 of 90 km per uur.

Of een trajectcontrole, die de snelheid van een auto tussen twee verschillende punten controleert, rekening kan houden met het snelheidsregime dat op dat specifieke moment op die plaats van kracht is?

“Bedoeling is inderdaad dat de trajectcontrole wordt gekoppeld aan de gegevens op de dynamische verkeersborden die ter hoogte van Berchem staan opgesteld. Er wordt daarvoor een samenwerking opgezet met de federale politie, die de trajectcontroles effectief gebruikt”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

En weer sneller

Concreet: terwijl gewone trajectcontroles op één snelheidsregime zijn afgesteld – namelijk de maximumsnelheid die daar mag worden gereden – komt er langs de Antwerpse ring dus een ‘slim’ exemplaar. Is er bijvoorbeeld ergens op de Antwerpse ring een ongeval gebeurd, en geven de dynamische verkeersborden ter hoogte van Berchem aan dat je maximaal 50 km per uur mag rijden, zal de trajectcontrole chauffeurs kunnen beboeten die op dat traject, op dat moment, toch sneller dan 50 per uur rijden.

Begint de file opgelost te geraken, en mag er weer 70 km per uur worden gereden, wordt er vanaf dat moment geflitst vanaf 70 km per uur.

Enkele ‘ouderwetse’ flitspalen in ons land hadden al langer zo’n dynamische koppeling. Bijvoorbeeld de flitspalen ter hoogte van de ingang van de Antwerpse Kennedytunnel. Ook daar wordt immers de maximumsnelheid via dynamische verkeersborden vaak beperkt vanwege de drukte of een verkeersongeval verderop.

