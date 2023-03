“Wat een werk van mij kost? Begin maar al te sparen”: 92-jarige Inès, tante van Arno, is plots een hype in de kunstwereld

Een halve eeuw lang belandden haar schilderijen vooral aan haar eigen muren. Of soms in de kelder van haar dochter. Maar op haar 92ste is Inès van den Kieboom, de tante die de betreurde zanger Arno hielp opvoeden, plots een van de meest beloftevolle kunstenaars van het land. Zelfs ex-tennisster Venus Williams kocht al drie werken. “Wat een werk van mij kost? Geen idee, maar begin al maar te sparen.”