Zeldzame beelden: sneeuwluipaard vangt prooi na jacht op steile berg

Een sneeuwluipaard in het wild spotten, dat is zeer zeldzaam. Maar een oplettende toeschouwer kon het bijzondere dier filmen, tijdens de jacht op een steile berg in het noorden van India. Het roofdier rende aan een enorme snelheid de berg af terwijl hij op een steppeschaap jaagde. De prooi maakte geen schijn van kans meer nadat het aan de voet van de berg was gestruikeld. Bekijk het spectaculaire tafereel in de video hierboven.