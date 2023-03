De zorg staat onder druk en alle ogen zijn gericht op minister Vandenbroucke: “Dat artsen me buizen, raakt me absoluut niet”

Patiëntenstops bij de huisartsen, lange wachttijden bij specialisten en oplopende ziekenhuiskosten. De gezondheidszorg staat onder de druk en alle ogen zijn op Frank Vandenbroucke (Vooruit) gericht. Als minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken wil hij onder meer 23 miljoen besparen op de laboratoria om aan de huisartsen te geven, geen extra kosten meer voor een CT-scan en een einde aan de absolute toplonen bij specialisten. “Dat artsen me buizen in een enquête raakt me absoluut niet.”