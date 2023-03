Na tragisch overlijden door overdosis vitamine D: wat riskeer je met andere vitaminesupplementen?

“In algemene zin is er een onderscheid tussen vetoplosbare en wateroplosbare vitamines”, zegt Stove. “Bij wateroplosbare vitamines is er minder risico, want het teveel plas je uit. Vetoplosbare vitamines, zoals die vitamine D, kunnen zich wel opstapelen. Maar ook dan gebeurt het heel zelden dat het tot een overdosis leidt. Je haalt die dosissen alleen via verkeerd gebruik van supplementen.”

Vitamine A zit in dierlijke producten. Je krijgt het binnen als je bijvoorbeeld leverpaté eet. “Er zijn met vitamine A al problemen gesignaleerd, in die zin dat het aanleiding geeft tot problemen als je er extreem veel van inneemt”, zegt Stove. “Maar het wordt niet zo vaak gebruikt in supplementen. Concreet kan het bij zwangere vrouwen een negatief effect hebben op het ongeboren kind. En bij andere mensen leidt het bij een acute overdosis tot hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Bij een langdurige, chronische overdosis krijg je gezichtsstoornissen, pijn ter hoogte van de lever en problemen met de beenderen. Maar dat is dus heel uitzonderlijk.”

Vitamine B1 zit in aardappelen en tarwe, vitamine B12 in vlees. Ze ondersteunen de werking van het zenuwstelsel. “Die zijn wateroplosbaar, en dus niets om je zorgen over te maken”, zegt Stove. “Alleen bij extreem hoge toedieningen zou het een aantal problemen kunnen geven, maar dat komt eigenlijk heel zelden voor.”

Vitamine C zit in fruit en groenten en speelt een rol in ons afweersysteem. “Ook die is wateroplosbaar. Als je x aantal dagen na elkaar een extreem hoge dosis neemt, kan je problemen krijgen. Maar uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoge doses vitamine C niet veel problemen stellen. Buikpijn en misselijkheid, dat is het zowat.”