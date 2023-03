Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: clash Kompany-Guardiola, beladen klassiekers in Spanje, Italië én Nederland

Geen toppers in eigen land dit weekend, maar wel absolute topaffiches in het buitenland. Vooral zondagavond wordt het smullen. Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend.

Guardiola vs. Kompany

Manchester City tegen Burnley in de kwartfinale van de FA Cup. Oftewel Pep Guardiola tegen Vincent Kompany, de meester tegen zijn leerling. Vooraf wierpen de twee coaches al gretig met bloemetjes naar elkaar, Vince The Prince zal ongetwijfeld hartelijk onthaald worden in het Etihad Stadium. Het seizoen van Burnley kan nu al niet meer stuk, een stunt op het veld van City zou alles overtreffen.

Manchester City-Burnley, zaterdag om 18.45 uur

In 2019 wonnen Kompany en Guardiola nog samen de FA Cup. — © Action Images via Reuters

De Klassieker in volle titelstrijd

Met de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord staat een altijd beladen duel op het programma, maar in volle titelstrijd wordt het een nog crucialere slag. De laatste driepunter van Feyenoord in Amsterdam dateert van 2005. De Rotterdammers tellen met nog negen wedstrijden te gaan drie punten meer dan Ajax en kunnen met winst een nieuwe stap naar de titel zetten. Wint Ajax, dan ligt de titelstrijd weer helemaal open.

Ajax-Feyenoord, zondag om 14.30 uur

© Pro Shots/Sipa USA

Raast Will Still door?

Will Still is ondertussen achttien wedstrijden aan de slag als hoofdcoach van Stade Reims in de Ligue 1. Zijn rapport: negen zeges, negen gelijke spelen en nul nederlagen. Vorige week klopte Reims nog het Monaco van Philippe Clement. Zondagavond komt Marseille, de nummer twee in de Ligue 1, op bezoek in de Champagnestreek. Blijft de ongeslagen reeks van de Belgische coach duren?

Stade Reims-Marseille, zondag om 20.45 uur

© ISOPIX

Derby d’Italia met Lukaku in de basis?

Ook in Italië een mooie affiche zondagavond: Inter tegen Juventus, de Derby d’Italia. Romelu Lukaku begint voor belangrijke matchen vaak op de bank, maar zijn concurrent Edin Dzeko doet het de laatste tijd niet veel beter. De Bosniër scoorde al sinds 4 januari niet meer in de competitie. Mag Big Rom zich nog eens tonen in een topper? Het feit dat zijn goal in de Champions League tegen Porto uiteindelijk voor de kwalificatie zorgde, moet hem vertrouwen geven.

Inter-Juventus, zondag om 20.45 uur

© REUTERS

El Clásico in de schaduw van schandaal

Er hangen donkere wolken boven het Spaanse voetbal. Er zijn verdachte betalingen ontdekt van voormalige bestuurders van FC Barcelona aan een voormalige scheidsrechtersbaas. Het hele land voelt zich bedrogen, Real Madrid stelt zich burgerlijke partij in de zaak. Olie op het vuur voor de Clásico van zondagavond. Barça kan de titelstrijd wel in een beslissende plooi leggen, want het verschil bedraagt nu al negen punten. Real daarentegen kan de titelstrijd met een zege nieuw leven inblazen.

FC Barcelona-Real Madrid, zondag om 21.00 uur