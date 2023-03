Favoriet onder de gedetineerden: de gsm die amper te vinden is

In de Hasseltse gevangenis zijn speurders deze week op zoek gegaan naar mini-gsm’s, telefoontoestellen die niet groter zijn dan de gemiddelde duim. Het kleinood is een populair communicatiemiddel binnen de gevangenismuren.

Het gerechtelijk onderzoek naar passieve omkoping van gevangenispersoneel leidde vorige week tot een grootschalige zoekactie in de Hasseltse gevangenis. De focus lag op het opsporen van speciale telecommunicatiemiddelen. Speurders gingen op zoek naar zogenaamde mini-gsm’s. Dat zijn kleine telefoons van amper 4 centimeter groot. “We zien die toestelletjes al ettelijke jaren opduiken. Ze zijn vaak niet groter dan een autosleutel”, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen.

Het gaat onder andere om het Zanco-toestel. Een toestelletje dat enkele jaren geleden op de markt kon komen via een Kickstarter-crowdfundingcampagne. Het toestel is amper 4 centimeter groot en claimt zo het kleinste gsm-toestel ter wereld te zijn.

Dat het al snel populair werd in vooral het criminele milieu, heeft een aantal redenen. Zo is het volledig gemaakt van kunststof, waardoor het niet gedetecteerd wordt door metaaldetectors. Zonder opladen kan het drie dagen meegaan. En dat de speurders in Limburg geen mini-gsm’s konden aantreffen, is mogelijk ook te verklaren door het feit dat het kleinood snel verstopt kan worden in een lichaamsholte. Het toestelletje is aankoop ook relatief goedkoop, met een verkoopsprijs van om en bij 40 euro. Wat je kan doen met zo’n klein toestel: enkel bellen en sms’en.

“En dat is meteen de reden waarom smartphones nog altijd veel populairder zijn: de camera-functie en de toegang tot sociale media. Amper een kwart van de toestellen die we vinden, zijn effectief ook mini-gsm’s.”

(nba)