Groen: “Hopelijk is de Onderwijzer een wake-upcall voor Weyts”

De Onderwijzer, de tool van het Nieuwsblad waarmee ouders nooit eerder gepubliceerde data kunnen opzoeken over alle scholen in Vlaanderen in Brussel, lokt heel wat reacties uit. Via die tool kunnen ouders bijvoorbeeld zien hoeveel A-attesten leerlingen in scholen behalen en ook hoe ze het ervan afbrengen in het hoger onderwijs.

Vlaams oppositiepartij Groen hoopt dat Weyts de Onderwijzer aangrijpt om zijn beleid bij te sturen. “Er zijn vandaag grote verschillen tussen scholen”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji. “We hopen dat de Onderwijzer Weyts de ogen zal openen om zijn beleid af te stemmen op die ongelijkheden, zodat élk kind in élke school eerlijke onderwijskansen krijgt”, klinkt het.

LEES OOK.Grote verschillen in aantal kwetsbare kinderen per school: “Sommige scholen doen aan radicale selectie van leerlingen”

Uit de cijfers in onze Onderwijzer wordt duidelijk dat de leerresultaten gemiddeld hoger liggen in scholen met minder kwetsbare leerlingen. “Scholen die uitstekend werk verrichten maar veel kwetsbare leerlingen hebben, hebben het vandaag al moeilijk en zullen door deze tool mogelijk nog meer benadeeld worden”, zegt Naji. “Als deze scholen minder gekozen zullen worden door ouders en leerlingen, zullen ze ook minder financiering krijgen. Met alle gevolgen van dien voor de leerlingen die ‘overblijven’.”

Groen roept Weyts daarom op om iets aan die ongelijkheid te doen. “Er ligt een mooie kans voor minister Weyts om de info aan te grijpen om een gericht financieringsbeleid uit te werken zodat de scholen die meer steun nodig hebben, die eindelijk ook zullen krijgen.” (jvde)