En zeggen dat ze hem bij de jeugd tot twee keer toe wilden doorsturen: Kyan Vaesen is de aanvalsleider bij Westerlo en nu ook belofte-international

Westerlo

Lyle Foster maakte vorige week zijn eerste doelpunt voor het Burnley van Vincent Kompany. De recordtransfer van Westerlo krijgt in Engeland mondjesmaat zijn kans, maar in de Kempen wordt er nog maar weinig over de Zuid-Afrikaan gesproken. Kyan Vaesen is met bravoure in het gat gesprongen en versierde zo zelfs een selectie voor de Belgische beloften. “Kyan is een mooi voorbeeld van hoe voorzichtig je moet zijn met evaluaties bij jeugdspelers.”