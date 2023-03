DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Het was een bom die ontplofte in de rechtszaal. Zelfs zijn eigen advocaten waren stomverbaasd”

Het was een onwaarschijnlijke week in de Belgische rechtszalen. Op het proces-Reuzegom viel de mama van Sanda Dia een van de Reuzegommers in de armen. Op het proces van de Kotmoord bekende beschuldigde Mohamed Musawi plots op de allerlaatste dag, zijn eigen advocaten stonden compleet perplex. Reporters Pieter Huyberechts en Cedric Lagast vertellen in onze podcast De Stemmen van Assisen bij over twee zeer emotionele processen. “Dit gebeurt echt héél zelden in een rechtszaal.”