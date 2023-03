In de rechtszaal vielen de maskers van de Reuzegommers af en dat zorgde voor een wrede realiteit voor de nabestaanden van Sanda Dia

In de rechtszaal vielen hun maskers wél af. Op de enige plek waar het er echt toe doet, in de rechtszaal, toonden de achttien Reuzegommers hun ware gelaat. Er vielen tranen, er was schaamte, er kwam achttien keer oprechte spijt over de dood van Sanda Dia (20). Ondanks zoveel verantwoordelijkheidsgevoel gaat ruim de helft echter ook (on)verbloemd voor de volledige vrijspraak. Een wrede realiteit voor de nabestaanden, elk op hun manier omgaand met hun emoties en verdriet. Nemen zij vrede met wat ze te horen kregen? Terugblik op een week beladen proces.