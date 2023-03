Tom Egbers komende maanden niet te zien op televisie na beschuldigingen

Afgelopen weekend besloot Egbers het voetbalprogramma NOS Studio Sport Eredivisie niet te presenteren. Hij wilde daarmee rust bieden aan de redactie nadat hij in opspraak was gekomen door een artikel van de Volkskrant. Toen was het nog niet duidelijk hoe lang hij weg zou blijven. Vrijdagmiddag heeft de NOS op de redactie laten weten dat Egbers de komende maanden niet terugkeert. “Het terugtreden van Egbers moet ruimte geven om de vragen te beantwoorden die de voorbije periode zijn ontstaan”, zegt algemeen directeur Gerard Timmer.

In het artikel van de Volkskrant vertellen ruim dertig (oud-)medewerkers van NOS Sport over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Egbers had een relatie met een stagiaire. Nadat deze was beëindigd zou hij haar hebben gepest en noemde hij haar in het bijzin van collega’s “de as van het kwaad”, “het vergif”, en “serpent”. Ook gebaarde hij dat hij iemands keel doorsneed wanneer zij langsliep. Zij melde het bij de hoofdredactie, maar het pesten ging door tot de jonge vrouw vertrok op de redactie.