De man die links en rechts verenigt in strijd tegen pensioenhervormingen

Charles de Courson (70) krijgt het voor elkaar om de linkse en rechtse partijen, die normaal tegenstanders van elkaar zijn, in de Assemblée Nationale te verenigingen. In de strijd tegen de pensioenhervormingen kunnen de partijen heel even hun verschillen loslaten. “We zijn het allemaal eens over een ding en dat is dat we de democratie moeten beschermen”, zegt De Courson.

Charles de Courson is fel tegenstander van de pensioenhervormingen en het artikel 49.3, waardoor de Franse regering zonder stemming de hervormingen kon aannemen. De politicus heeft aangekondigd dat hij een motie van censuur gaat indienen namens de groep onafhankelijken. Uiterst-linkse partij La France Insoumise heeft al gezegd dat het dit gaat steunen en het kan zomaar zijn dat uiterst-rechtse partij en tegenstander Rassemblement National dit ook gaat steunen. Dit zou bijzonder zijn, want normaal steunen de partijen elkaar nooit.

Langstzittende parlementariër

De Courson heeft als langstzittend lid in de Assemblée Nationale al een lange politieke carrière achter de rug. Sinds 1993 zit hij in het Franse parlement. Ook is hij 31 jaar burgemeester geweest van een dorp in het Franse departement Morne. Politiek is ook nooit onbekend voor hem geweest. Sinds de Franse revolutie is de familie De Courson politiek actief.

De politicus heeft een goed imago. Hij staat bekend als gematigd, nauwkeurig, respectvol en omdat hij het belangrijk vindt dat de begroting van de Franse overheid op orde is. Hij is daarom ook lid van de financiële commissie van het parlement. De Courson bevindt zich in het politiek midden en heeft zich gedurende zijn tijd in de Assemblée Nationale langzamerhand losgemaakt politieke partijen. Nu hoort hij bij de groep Liberté, indépendants, outre-mer et territoires, de onafhankelijken.

Ontevredenheid

Op 5 februari kreeg De Courson al een staande ovatie van de linkse coalitie NUPES. Toen hekelde hij het dat de voorzitter van de Assemblée Nationale weigerde om zijn motie voor een referendum over de pensioenhervormingen te bekijken. Zes andere oppositiegroepen hadden de motie ook ondertekend.

Ook is De Courson ontevreden op de methode die de regering heeft gebruikt voor om de stemming te plannen. Ze schreef de hervormingen in een wetsvoorstel over wijzigingen van de financiën van de sociale zekerheid en gebruikte een urgente stemming, waardoor er minder tijd was om over het plan te debatteren. “Het is een echte ontkenning van de democratie”, zegt de politicus.

Leden van de Assemblée Nationale protesteren tegen de pensioenhervormingen. — © REUTERS

Dat de Franse regering artikel 49.3 gebruikte, zodat de pensioenhervormingen zonder stemming aangenomen werden, vindt De Courson niet kunnen: “Het is ontoelaatbaar om artikel 49.3 te gebruiken en het land in brand te zetten. De eerste minister weet heel goed dat ze in de minderheid is.”

Motie van censuur

Nu de regering de stemming heeft omzeild, is er nog maar een optie over om de hervormingen tegen te houden: een motie van censuur indienen. Als een meerderheid hiermee instemt, worden de plannen ingetrokken en valt de regering hoogstwaarschijnlijk. De Courson gaat met zijn groep een motie van censuur indienen.

Hij denkt genoeg steun te hebben. “Ik heb handtekeningen van leden met diverse achtergronden. Van republikeinen tot socialisten en tot de groenen”, zegt De Courson. “We zijn het allemaal eens over een ding en dat is dat we de democratie moeten beschermen ondanks onze verschillen.”

Normaal gesproken werken links en rechts niet samen in Frankrijk. Uiterst-linkse partij La France Insoumise (LFI) en uiterst-rechtse partij Rassemblement National (RN) zijn sterke tegenstanders van elkaar. Voor leden van LFI is het zelfs verboden om op moties van RN te stemmen. Leden van RN stemmen dan weer wel op moties van LFI, maar altijd met een hoop geklaag.