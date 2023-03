Kali-team verzegelt bekende slagerij in Antwerpen: “Vermoedelijk gefinancierd door cocaïnemaffia”

Het Kali-team heeft donderdag de bekende slagerij Butcher Ikken in Deurne verzegeld in opdracht van het parket van Antwerpen. Tegen het bedrijf en de zaakvoerder loopt een onderzoek wegens witwassen en fiscale fraude. De bedrijfsleider wordt ook verdacht van cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen.

Butcher Ikken opende in 2019 de deuren in de Herentalsebaan in het pand waar voorheen Foto Bastiaens was gevestigd. De luxueuze slagerij van de broers Omar en Karim werd meteen een vaste waarde in de buurt. De zaak kon met scherpe prijzen in korte tijd een groot cliënteel aan zich binden. Butcher Ikken draaide een miljoenenomzet.

Politie en gerecht ontdekten dankzij Sky ECC dat er bij Butcher Ikken meer aan de hand was dan het zakelijk vernuft en vakmanschap. Uit onderschepte communicatie zou zijn gebleken dat Omar I. betrokken was bij een criminele organisatie die cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen. De bende rond de broers Z., die ook de Hotdog Factory en shishabar Diamond Lounge tot hun “imperium” konden rekenen, werd in juli 2021 opgerold. Omar I. , de zaakvoerder van de slagerij, is een van de verdachten in de drugszaak, die momenteel nog voor de rechtbank in Antwerpen hangt.

© Jan Van der Perre

De speurders vermoeden dat Omar I. winsten uit zijn criminele activiteiten heeft geïnvesteerd in de slagerij aan de Herentalsebaan in Deurne. Daarbovenop zouden er aanwijzingen zijn dat de slagerij scherpe prijzen kon aanbieden, omdat er systematisch fiscale fraude zijn gepleegd. Op die manier zou Butcher Ikken een illegaal concurrentieel voordeel hebben gehad op andere slagerijen.

Het onderzoek wordt gevoerd door een afdeling DIFA van het KALI-team. Dat is een gespecialiseerd team dat ondermijnende criminele activiteiten moet aanpakken. Bij de actie werd ook de boekhouding van de slagerij in beslag genomen en ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Economie voerden controles uit. Daarbij werden meerdere inbreuken vastgesteld.

“De actie tegen de slagerij is bedoeld om handelszaken die gelinkt zijn aan het drugsmilieu de kop in te drukken”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Het gaat niet enkel om het bestrijden van drugscriminaliteit op zich, zegt het parket, maar ook om het beschermen van bonafide handelaars.”

© Jan Van der Perre

(vdaa/alya)