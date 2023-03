Delhaize-personeel blokkeert ingang depot in Drogenbos

Het depot van Delhome, een bedrijf dat de e-commerceleveringen voor Delhaize uitvoert, is zaterdagochtend geblokkeerd in Drogenbos. Dat melden de christelijke en socialistische vakbonden. De actie volgt op de aankondiging van Delhaize dat thuisleveringen tijdelijk gratis zijn nu er gestaakt wordt in winkels met een afhaalpunt. De werkdruk wordt zo nog verhoogd ondanks een gebrek aan personeel, aldus de vakbonden.

Een stakingspost blokkeert sinds 05.00 uur de ingang van het depot op de Ruisbroeksesteenweg in Drogenbos. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil met de actie de eisen herhalen van de werknemers van de winkels die worden overgedragen aan zelfstandige uitbaters, maar ook de situatie van de werknemers van de dochteronderneming aankaarten.

“Het aantal voltijdse werknemers bij Delhome is gedaald van 78 in 2014 naar 30 vandaag”, aldus Marina Kunzi van de christelijke vakbond CSC A&S. “Daarnaast besteedt het management steeds meer werk uit aan freelancers. Delhaize besteedt leveringen uit aan Delhome, dat de leveringen op zijn beurt uitbesteedt aan twee onderaannemers, ALS en Green Bird, die zelf het werk weer uitbesteden aan freelancers. Is dat het ondernemersmodel dat Delhaize wil verdedigen?”

Hoge werkdruk

De werkdruk is ook dan ook heel groot voor de werknemers, de rusttijden worden niet gerespecteerd en de overuren worden vaak niet uitbetaald, aldus de vakbonden nog. Volgens hen heeft de directie van Delhome aanwervingen geblokkeerd zolang de werknemers niet later willen werken.

De vakbonden eisen het behoud van de winkels in eigen beheer, de aanwerving met een contract van de schijnzelfstandigen en extra aanwervingen om de werkdruk te verminderen.

“Deze blokkade is een waarschuwing. We zullen niet twijfelen om indien nodig verder te gaan als we niet gehoord worden door Delhaize en Delhome”, aldus Myriam Djegham, nationaal secretaris bij christelijke bediendevakbond CNE.