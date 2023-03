Politie onderzoekt aanslag in Wilrijk: explosief vernielt gevel wokrestaurant

Een hevige explosie heeft zaterdagnacht aanzienlijke schade aangebracht aan de gevel van de Aziatische snackbar Wok & Chicken Style, in de Jules Moretuslei in Wilrijk. De politiediensten en de ontmijningsdienst DOVO zijn ter plaatse voor onderzoek.

Buurtbewoners schrokken rond 2.40 uur op van een zware explosie, zo vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “We vermoeden dat onbekenden een explosief tot ontploffing hebben gebracht. De voordeur van het pand is beschadigd en er is ook schade aan een voertuig en enkele woningen aan de overkant van de straat”, aldus Bruyns

DOVO, het gerechtelijk lab, de lokale recherche en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse om het onderzoek te voeren. Er is een ruime veiligheidszone ingesteld onder meer voor sporenonderzoek. “De context en omstandigheden worden onderzocht”, zegt Bruyns. “De piste dat het opnieuw om een aanslag binnen het drugsmilieu gaat, is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Niemand raakte gewond. Er kwam wel een ziekenwagen ter plaatse voor iemand die ernstig onder de indruk was van de feiten.”

Het restaurant dat werd geviseerd zou eigendom zijn van een Bosnische zakenman uit Schilde, die geen onbekende is voor politie en justitie.