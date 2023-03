Hein Vanhaezebrouck ziet maandag verschillende spelers vertrekken wegens interlandverplichtingen: “Je weet niet hoe ze zullen terugkeren”

Vrijdagmiddag was het resultaat van de loting voor de kwartfinale uiteraard hét gespreksonderwerp bij uitstek maar bij Hein Vanhaezebrouck was de focus toch ook al duidelijk gericht op de partij van zondagmiddag tegen Eupen én de interlandbreak die hierop volgt: “Sommige jongens vertrekken, hoewel ze bij ons zelfs niet veel spelen. Dat is de negatieve kant van het verhaal: ze zijn net nu bijna volledig inzetbaar en gaan nu spelen bij de nationale ploeg.”

Hein Vanhaezebrouck houdt dan ook zijn hart vast “Het is toch logisch om over de volgende match te spreken?”, klonk de Gentse coach vrijdag zelfs ietwat verbaasd dat er pas in extremis vragen werden gesteld over de partij tegen Eupen. De staat van het veld in de Ghelamco Arena bleek evenmin een relevant gespreksonderwerp voor Vanhaezebrouck: “Nee, het veld is niet mijn core business, ik heb het ook nog niet gezien. Ik wacht er ook zolang mogelijk mee om me niet te snel nerveus te maken.”

KAS Eupen is de volgende tegenstander van de Buffalo’s. — © BELGA

Eupen dus. De Oostkantonners zijn in een verhitte degradatiestrijd verwikkeld. Vanhaezebrouck rekent dan ook allerminst op een ongeïnspireerde tegenstander: “Eupen is een ploeg die nog altijd vecht voor het behoud in eerste klasse en ook als club in nog een andere strijd is verwikkeld. Zo hebben ze een kapitaalsinjectie van zes miljoen doorgevoerd, dit is meestal een teken dat er iets niet 100% in orde is. Zij zullen zich wellicht zo willen wapenen voor een verlengd verblijf in eerste klasse.”

Offensieve kracht

“Ze hebben veel offensieve kwaliteiten en scorend vermogen en boeken regelmatig spectaculaire resultaten”, toonde Vanhaezebrouck veel respect voor de Panda’s. “We wonnen vorige keer vlot op bezoek in Eupen maar het was ook al vaak anders. Ze zullen zondag zeker niet de ruimtes weggeven die we graag hebben. Bovendien zijn ze ook levensgevaarlijk op de tegenaanval. Ze hebben enkele jongens die dribbelvaardig zijn en op hun eentje het af kunnen maken.”

Focus. Dat is ongetwijfeld het marsorder dat Vanhaezebrouck dit weekend meegaf aan zijn spelers. “Na een goede wedstrijd in Turkije, een knappe kwalificatie en een loting tegen West Ham, kunnen er misschien enkele jongens al met hun hoofd in april zitten”, wees de Gentse coach op een ernstig risico in aanloop naar het duel met Eupen. “Dat lukte ons in het verleden goed maar als je merkt dat jullie nu al zoveel tijd besteden aan West Ham, tja”, merkt Vanhaezebrouck nog fijntjes op.

© BELGA

“We hebben niemand gerecupereerd maar hebben ook niemand verloren”, klonk Vanhaezebrouck gematigd tevreden. Toch blijven de omstandigheden voor hem en zijn selectie allesbehalve evident: “We blijven aan damage control doen. We moeten jongens de tijd geven om te herstellen. Het is niet ideaal maar tot nu toe slaagden we er telkens in om een nieuwe uitvaller te vervangen door iemand die net twee keer getraind had, soms zelfs op zijn eentje. We gaan er niet over klagen, het zal ons nu ook wel lukken.”

Het gevaar van interlands

Anderzijds kijkt Vanhaezebrouck met een bang hartje naar de aanstaande interlandbreak die volgt na de thuismatch tegen Eupen: “Sommige jongens vertrekken, hoewel ze bij ons zelfs niet veel spelen. Dat is de negatieve kant van het verhaal: ze zijn net nu bijna volledig inzetbaar en gaan nu spelen bij de nationale ploeg. Je weet dan ook niet hoe ze terugkeren, dat is het bekende verhaal van al die interlandperiodes.”

“Als het om fitte spelers gaat, is dat geen probleem. Die nationale coaches willen absoluut die spelers erbij, hoewel ze niet spelen. Het zijn nochtans de clubs die de spelers betalen, dat vergeet men vaak”, sakkerde Vanhaezebrouck. Toch had hij ook wel een goede reden om tevreden te zijn: “Gelukkig zijn er bij ons ook jongens die dat anders zien en beseffen dat ze beter niet afreizen, als ze niet 100% fit zijn. Zij hebben dat ook laten weten aan hun bond.”