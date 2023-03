Auto met aanhangwagen knalt tegen boom, jonge vrouw (23) en man (23) afgevoerd naar ziekenhuis

Een auto met aanhangwagen belandde zaterdag tegen een boom in de Ieperstraat bij Geluwe. Een van de twee inzittenden zat gekneld in het voertuig en raakte zwaar gewond. Beide twintigers werden overgebracht naar het ziekenhuis, hun toestand is stabiel.

Langs de Ieperstraat bij de Wervikse deelgemeente Geluwe raakte een Volkswagen Polo met een aanhangwagen zaterdagvoormiddag in de berm naast de rijbaan. De auto knalde tegen een boom en kwam tot stilstand op het fietspad. De aanhangwagen, die geladen was met gestabiliseerd zand, kwam schuin tot stilstand op de berm tussen het fietspad en een landbouwveld. De impact en de schade waren aanzienlijk. In de wagen zaten twee personen, een vrouw van 23 jaar uit Wervik aan het stuur en een man van 23 uit Zonnebeke, die gekneld zat op de passagiersstoel. (Lees verder onder de foto)

De aanhangwagen kwam tot stilstand op de berm tussen het fietspad en een landbouwveld. — © ptb

Brandweer Westhoek werd even voor 10 uur opgeroepen om de persoon uit het verhakkelde voertuig te bevrijden. De man liep zware verwondingen op, maar zijn toestand was stabiel. De vrouw was eerder licht gewond. Beide werden overgebracht naar AZ Delta.

Tijdens de vaststellingen door politiezone Arro Ieper en de takel- en opruimwerken kon het verkeer beurtelings passeren op een van de twee rijvakken ter hoogte van het ongeval. (Lees verder onder de foto)

De betrokken aanhangwagen had een dubbele as. “Mogelijk was de auto door de aanhangwagen te zwaar geladen en lag dit aan de oorzaak van het ongeval”, aldus Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

De schade was groot. — © ptb

Het verkeer kon beurtelings passeren op een van de twee rijvakken. — © ptb