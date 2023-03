Pakistan sluit hoofdstad af voor hoorzitting van voormalig premier Khan

Aan mensen die in de buurt van de rechtbank wonen, is gevraagd om binnen te blijven. Politieke activiteiten en bijeenkomsten zijn verboden. Auto’s die de hoofdstad binnenkomen worden gecontroleerd.

“We hebben zware beveiliging ingezet om ervoor te zorgen dat zijn leven niet in gevaar is”, verklaarde politiechef Akbar Nasir.

De politie bestormde zaterdag ook de woning van de voormalige premier nadat er vanaf het dak schoten werden afgevuurd op agenten. De politie had een huiszoekingsbevel, meldt Amir Mir, de regionale minister van Informatie. Khan was op dat moment zelf niet aanwezig omdat hij al onderweg was naar de rechtbank in Islamabad.

Corruptie

De 70-jarige Khan, die vorig jaar door het parlement werd afgezet via een motie van wantrouwen, wordt beschuldigd van verschillende vormen van corruptie. Zo zou hij niet alle diplomatieke geschenken die hij ontving tijdens zijn mandaat hebben aangegeven en geld hebben verdiend door er enkele te verkopen. Khan ontkent die aantijgingen.

Een rechtbank in Islamabad vaardigde vorige maand een arrestatiebevel tegen Khan uit nadat hij zich enkele weken in zijn woning in de stad Lahore had verschanst om een arrestatie te vermijden. Hij zei dat het arrestatiebevel tegen hem een complot van de regering is om hem te verhinderen aan de verkiezingen deel te nemen die voor later dit jaar gepland zijn.

Zijn aanhangers kampeerden toen voor de woning en vielen de agenten aan toen die probeerden Khan op te pakken.

De voormalige premier stemde ermee in om zaterdag een hoorzitting bij te wonen. Hij verwacht dat hij er gearresteerd zal worden. Dat verklaarde hij in een video die hij opnam toen hij onderweg was naar Islamabad.