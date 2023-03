Relatie tussen FC Barcelona en Real Madrid zakt door Barça-gate tot nieuw absolute dieptepunt, traditioneel voorzittersdiner in aanloop naar Clasico afgelast

Zondagavond staan FC Barcelona en Real Madrid tegenover mekaar in de Clasico. Wil Real hun droom op de titel levend houden, kan er maar beter gewonnen worden van hun grote rivaal in Camp Nou.

Leider Barcelona telt immers 9 punten meer dan de nummer twee in de stand. Maar zo goed het op het veld gaat, zo slecht gaat het daarbuiten. De ploeg staat in het oog van de storm nadat bekendgeraakte dat FC Barcelona jarenlang een van de topmannen van de Spaanse scheidsrechterscommissie zou hebben omgekocht. De club zou in totaal meer dan 7 miljoen euro betaald hebben.

De Spaanse media lopen storm over Barça-gate zoals het schandaal gedoopt is. Nog geen enkele scheidsrechter bevestigde hieraan hebben meegewerkt, maar de relatie tussen de Catalaanse club en de andere clubs uit La Liga is wel ferm verzuurd. Intussen bijt Barcelona-voorzitter Laporta wel stevig van zich af dat zijn club niets verkeerd heeft gedaan.

Voorzitter van FC Barcelona Joan Laporta ontkent in alle talen. — © AP

Real Madrid voelt zich onrecht aangedaan en stelde zich zelfs burgerlijke partij in de zaak. Het gebruikelijke voorzittersdiner voor de Clasico gaat dan ook niet door. Het belooft een wedstrijd in een verzuurde sfeer te worden.