Poetin komt leider Prigozjin wat tegemoet: ook kritiek op Wagner-groep wordt strafbaar

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een wetswijziging die “laster” of het “in diskrediet brengen” van vrijwilligers in het leger bestraft. Daardoor wordt niet alleen kritiek op soldaten, maar ook op huurlingen die in Oekraïne gaan vechten streng bestraft. De wet is zaterdag gepubliceerd op het officiële webportaal van de Russische regering. Wie veroordeeld wordt, riskeert tot vijftien jaar cel.