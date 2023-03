Indrukwekkende erehaag en bengaals vuur bij afscheid van broer Lotte Kopecky na plechtigheid in San Marco Village

Vrienden en familie hebben zaterdagochtend in San Marco Village, langs de A12 in Schelle, afscheid genomen van Seppe Kopecky (29), de broer van topwielrenster Lotte, die begin deze week overleed. Bijna duizend aanwezigen woonden de ingetogen afscheidsplechtigheid bij en achteraf werd een indrukwekkende erehaag met bengaals vuur gevormd.

Seppe Kopecky, de oudere broer van topwielrenster Lotte, is vorige week zaterdag op 29-jarige leeftijd overleden. Seppe was de eerste van de familie die voor het wielrennen koos en vormde bijgevolg een grote bron van inspiratie voor de succesvolste Vlaamse wielrenster. Lotte heeft ook nog een jongere broer, Hannes (23).

Zaterdagochtend was er een indrukwekkende verschijning aan de A12 in Schelle. Na een bescheiden ceremonie van iets meer dan een uur brachten vrienden en sympathisanten nog een laatste groet in de vorm van een erehaag waar ze Bengaals vuur afstaken.

Het verlies van Lotte haar broer is zwaar aangekomen bij de Antwerpse wielrenster en haar familie, maar toch besloot Lotte om deze week deel te nemen aan de Nokere Koerse waar ze uiteindelijk won. “Het leek wel of we met twee reden”, zei Lotte. “Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het heeft geen zin om mijn hoofd te laten hangen en thuis in de zetel te zitten. Ik wou er vandaag het beste van maken. Ik ben blij dat dat gelukt is en ik hoop dat ik Seppe op de een of andere manier toch een beetje trots heb kunnen maken.”

Lotte, Seppe en Hannes

“Ik ben iemand die haar zinnen moet kunnen verzetten en op de fiets lukt dat aardig. Het was op een of andere manier prettig om bij de ploeg te kunnen komen en toch een beetje te kunnen lachen en zo weinig mogelijk aan hem te denken. En ik wou koersen.”

De drie Schellenaars waren aangesloten bij wielerclub Steeds Vooraan in Kontich. Ze reden op de weg, op de piste en in het veld. Maar Seppe wilde, in tegenstelling tot zijn zus, het liefst cyclocrosser worden. “Sven Nys en Bart Wellens zijn mijn grote voorbeelden”, zei de toen prille tiener zeventien jaar geleden.

