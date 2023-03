Ze was bang dat niemand haar zou geloven, dus ving vrouw (18) sperma op in potje om verkrachting te bewijzen

In Nederland is vrijdag een opvallende rechtszaak begonnen. Een 60-jarige man uit Oost Gerle wordt ervan beschuldigd een 18-jarige jonge vrouw maanden lang misbruikt te hebben. Om ervoor te zorgen dat ze geloofd werd, ving het meisje destijds sperma van hem op in een potje.

De feiten dateren van twee jaar geleden. Gedurende 5 maanden zou een 60-jarige man die eigenaar is van een zorgboerderij seksueel contact hebben gehad met een jong meisje dat op de boerderij verbleef.

Het meisje zegt dat dat tegen haar wil gebeurde en om te bewijzen dat ze slachtoffer was, ving ze zijn sperma op in een potje. Dat toonde ze uiteindelijk aan haar therapeut. In samenspraak met de therapeut diende de jonge vrouw klacht in tegen de boerderij-eigenaar. Ze verklaarde dat ze “elke avond” werd verkracht.

Verwijderde berichten

Na de aangifte werd de man opgepakt, maar na enkele dagen mocht hij alweer beschikken. De advocate van het meisje hekelt dat hij zelfs opnieuw cliënten mocht opvangen in de zorgboerderij. De man heeft erkend dat hij vergaand seksueel contact heeft gehad met het meisje, maar volgens hem gebeurde dat met wederzijdse toestemming.

Berichten op zijn telefoon zouden dat bevestigen, maar de gesprekken zijn per ongeluk gewist door een politieagente. Iets wat tot heel veel frustratie leidt bij de verdediging van de beklaagde. De rechtszaak loopt daardoor moeilijker dan verwacht. Om een vollediger beeld te hebben van de feiten heeft de rechtbank beslist dat alle getuigen gehoord moeten worden, ook het meisje zelf zal dus vragen moeten beantwoorden.

Suïcidaal

Met de betrokkenen gaat het niet goed, melden hun advocaten. Het meisje loopt rond met een doodwens, luidt het. “Ze heeft behandeling nodig, gelet op trauma’s in het verleden en door wat verdachte met haar heeft gedaan. Maar ze kan geen behandeling krijgen op dit moment omdat ze geen vertrouwen heeft in hulpverlening”, vertelde de officier van justitie.

Ook de beschuldigde man is volgens zijn advocate suïcidaal. Hij werd gesteund door zijn vrouw en kinderen in de zaal.