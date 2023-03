Federale regering vat eerste weekend van begrotingsgesprekken aan: “Geen marge voor bijkomende uitgaven”

De regering kwam vrijdagochtend samen met de gouverneur van de Nationale Bank en de directeurs van het Planbureau, het Agentschap van de Schuld en het Monitoringcomité. Die laatste instantie publiceerde donderdag een rapport over de budgettaire toestand van ons land, het traditionele startschot voor de begrotingsgesprekken. Volgens het Monitoringcomité stevenen alle Belgische overheden af op een tekort van 27,4 miljard euro, wat ruim 6 miljard euro lager is dan in oktober geschat. Voor de federale overheid gaat het om een verbetering met 3,2 miljard euro. Dat komt omdat de inflatie lager is dan aanvankelijk gedacht en omdat de energieprijzen gedaald zijn, waardoor de kost van het sociaal tarief lager is dan voorzien.

Toch is er ook reden tot bezorgdheid. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort tegen 2028 namelijk snel op tot 41,6 miljard euro of 6,1 procent van het bruto binnenlands product. De schuld zou dan ruim 117 procent van het bbp bedragen, tegenover iets meer dan 106 procent nu. Bovendien dreigen de nakende verkiezingen van 2024 grote hervormingen te dwarsbomen.

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem drong daar zaterdagochtend alsnog op aan. Er moeten hervormingen komen om ervoor te zorgen dat mensen langer werken, anders is dat “schuldig verzuim”, zei hij op Radio 1. Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) pleit in La Libre dan weer voor budgettaire discipline. “Er is geen marge voor bijkomende uitgaven”, klonk het daar. Bertrand vraagt net als Van Peteghem een grondigere pensioenhervorming, maar die discussie wordt niet samen met de begrotingscontrole behandeld.