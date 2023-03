Kroatische bondscoach Zlatko Dalic verlengt contract tot WK 2026

Zlatko Dalic, de Kroatische bondscoach, is na het WK-brons in Qatar beloond met een nieuw contract tot het wereldkampioenschap voetbal in 2026. Dat heeft de Kroatische voetbalbond gemeld.

Dalic werd aanvankelijk in 2017 voor een korte periode aangenomen als bondscoach, maar de samenwerking bleek zeer succesvol. Hij kwalificeerde zich met Kroatië voor het WK voetbal van 2018, wat hem een voltijds contract opleverde. Op dat toernooi leidde hij de Kroatische ‘gouden generatie’ naar de finale, die met 4-2 werd verloren van Frankrijk.

In Qatar bereikten de Kroaten in december, eerder verrassend, opnieuw de halve finales. De perceptie leefde dat de ploeg talent had verloren in vergelijking met vier jaar geleden. In de laatste wedstrijd van de groepsfase op het WK speelden de Rode Duivels scoreloos gelijk tegen Kroatië. De ploeg van Dalic kwalificeerde zich zo voor de volgende ronde, de Belgen keerden ontgoocheld terug naar huis. Kroatië verloor uiteindelijk van de latere wereldkampioen Argentinië. In de strijd om brons versloegen de Kroaten toernooisensatie Marokko met 2-1.

“Zlatko Dalic heeft alle doelstelling van de afgelopen vijf jaar gehaald. Hij werd de meest succesvolle bondscoach in de geschiedenis na twee prachtige prestaties op het WK in Rusland en Qatar”, zei de Kroatische voetbalbondvoorzitter Marijan Kustic.

Dalic’ volgende doelen zijn de halve finale in de Nations League tegen Nederland (op 14 juni) en een goede start van de kwalificaties voor het EK 2024. De Kroaten spelen later deze maand tegen Wales en Turkije.