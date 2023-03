Had United 23 het vijfde vliegtuig moeten zijn bij aanslagen van 9/11? Nieuwe documentaire onderzocht populaire theorie

Was het de bedoeling van de terroristen van 9/11 om nog een vijfde vliegtuig in een gebouw te vliegen? Meerdere bemanningsleden van United Airlines-vlucht 23 zijn daarvan overtuigd omdat ze aan boord van hun vliegtuig meerdere verdachte zaken zagen. Dat vertellen ze in een documentaire van showbizzsite TMZ, waar zes maanden aan gewerkt is.

“Er waren vier mensen in eerste klasse van wie ik wist dat ze geen vlees aten. Dus stak ik er wat tijd in om schotels met fruit voor hen te maken.”

“Ik hoorde die mannen zeggen: we willen geen voedsel, we willen niet eten. We willen gewoon vertrekken.”

Aan het woord: twee van de stewardessen aan boord van United Airlines-vlucht 23. Zij hebben het over de ochtend van 11 september 2001, de dag van de aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon met vier gekaapte passagiersvliegtuigen. Maar, zo zegt piloot Tom Mannello: “Ik ben er meer en meer van overtuigd dat wij eigenlijk het vijfde vliegtuig hadden moeten zijn dat bij die aanslagen gebruikt werd.”

Aan drama ontsnapt

De quotes komen uit een documentaire van showbizzsite TMZ, waar zes maanden aan gewerkt is en die maandagavond uitgezonden zal worden op Fox. Getiteld: TMZ investigates: 9/11: the fifth plane. Daarin komen heel wat bemanningsleden aan het woord die er die ochtend bij waren, en die er rotsvast van overtuigd zijn dat zij aan een tragedie ontsnapt zijn.

Hun vliegtuig ging die ochtend de lucht niet in. Vlucht 23 zou van de JFK-luchthaven in New York naar Los Angeles vliegen, maar door omstandigheden gebeurde dat uiteindelijk niet. Onder meer door de passagiers in eerste klasse die zich erg verdacht gedroegen en een als vrouw verklede man was er wat vertraging. Net voor het vertrek boorde een van de gekaapte vliegtuigen zich dan in de WTC-torens en werd de luchthaven gesloten. Het vliegtuig werd daarop ontruimd.

Luik open

Toen het vliegtuig leeg en gesloten aan de gate stond, zagen werknemers van United Airlines nog twee personen in uniform naar het vliegtuig lopen. Toen de hulpdiensten er toekwamen om het te doorzoeken, was het bagageluik open. Hadden zij wapens en ander bewijsmateriaal verwijderd? Het is een theorie die in de documentaire naar voren gebracht zal worden. In het vliegtuig ernaast werden daarna enkele mesjes gevonden, waarvan de bemanning denkt dat ze eigenlijk op hun vliegtuig hadden moeten liggen.

Dat vlucht United 23 het vijfde vliegtuig had moeten zijn, is een theorie die doorheen de jaren al vaker gedeeld is maar nooit bewezen kon worden. De FBI heeft de theorie ook onderzocht, maar opmerkelijk genoeg is er niets van te vinden in het officiële rapport van de 9/11-commissie over de aanslagen. Enige officiële reactie is er ook nooit op gekomen. Of de documentaire van TMZ daar verandering in zal brengen, zal maandagavond blijken.