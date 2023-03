“Ik ben een feestbeest”: Manou (13) arriveert in Ferrari op persoonlijk Tomorrowland-feestje dankzij Make-A-Wish

De wens van de 13-jarige Manou uit Ardooie ging zaterdagnamiddag in vervulling. Make-A-Wish richtte in de Meulebeekse Freinetschool De Koorddanser een klein festivaldorp op. Samen met haar vrienden en familie genoot Manou van haar mini-Tomorrowland vol verrassingen.

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen vervult droomwensen van kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte. In augustus ging een delegatie op bezoek bij het gezin van Manou in Ardooie, nadat de joviale 13-jarige eind 2021 ziek werd. “We starten steeds met ijsbrekers als cadeautje. Nadien mocht Manou haar Make-A-Wish-box samenstellen met al haar wensen”, vertelt Lien Debal.

De droomwereld van Manou ziet eruit als één groot kleurrijk feest, waar er gedanst kan worden en iedereen geniet van lekkere cocktails en verse chocolade. De jongedame arriveerde zaterdag rond 16 uur op de parking van Freinetschool De Koorddanser in Meulebeke. En dat deed ze in stijl. Garage AEcars uit Izegem, gespecialiseerd in exclusieve wagens, pikte de Ardooise op in een glimmende Ferrari. (lees verder onder de foto)

Manou werd thuis opgepikt door AEcars uit Izegem, die ze in deze donkergroene glimmende Ferrari naar Meulebeke bracht. Opnieuw een droom in vervulling. — © lvw

Chocoladefontein

Toen Manou de sportwagen uitstapte en haar blinddoek afzette, werd ze onder luid applaus verwelkomd in het schoolgebouw dat volledig was omgetoverd tot haar eigen Tomorrowland-festival. Foodtrucks, een photobooth, grime, bar vol exotische drankjes, een echte deejay en een grote chocoladefontein wekten haar droom tot leven. De blauwe dresscode, Manou haar lievelingskleur, werd ook goed nageleefd. Later op de avond vindt er nog een grote verrassing plaats. (lees verder onder de foto)

De 13-jarige goedlachse Ardooise werd onder luid applaus door tientallen blauwe vrienden en familie verwelkomd in het schoolgebouw dat volledig werd omgetoverd tot haar eigen Tomorrowland-festival. — © lvw

“Ik vind dit echt enorm leuk”, reageert Manou met een stralende glimlach, terwijl ze haar chocolademond afkuist. “Ik ben een echt feestbeest en hou van dansmuziek. Dat ik hier samen met mijn vrienden en familie kan dansen op mijn eigen festival is echt super tof. Mijn schoolvrienden hebben dit feest goed kunnen verzwijgen.”

Grote verrassing

Papa Nico, mama Inge en Manou haar drie oudere broers genoten ook van het familiefestival. “Dit komt voort uit Manou haar wensen, maar toch is het een grote verrassing. Het team van Make-A-Wish heeft haar droom perfect uitgewerkt, we zijn ze enorm dankbaar voor deze bijzondere dag”, zegt Inge.

Make-A-Wish wekt elk jaar zo’n 150 wensen tot leven in gans Vlaanderen, 25 tot 30 daarvan vinden plaats in West-Vlaanderen.