Blokkade van Delhaize-depot in Drogenbos opgeheven

De blokkade van het depot van Delhome in Drogenbos, dat instaat voor de thuisleveringen van Delhaize, is rond 13 uur zaterdagmiddag opgeheven. Dat meldt vakbondssecretaris Myriam Djegham (CNE) aan Belga. Het gemeenschappelijk vakbondsfront voerde er sinds zaterdagochtend 5 uur actie tegen de toenemende werkdruk.

Delhaize kondigde vorige week aan dat alle resterende winkels in eigen beheer overgaan op zelfstandige uitbaters. Heel wat winkels in ons land bleven daardoor dagenlang gsloten, waarop de directie besliste om de thuisleveringen voor klanten tijdelijk gratis te maken.

Dat veroorzaakte echter een verhoogde werkdruk in Delhome, het depot van waaruit de thuisleveringen worden klaargezet. Volgens de vakbonden komt dat bovenop een personeelstekort. Het personeel legde daarom zaterdagochtend het werk neer.

Volgens Myriam Djegham van CNE heeft er een gesprek plaatsgevonden met de directie op de site. Volgens Djegham zegt de directie dat ze “overvallen” werd door de situatie. Die uitleg noemt ze “lachwekkend”. “De directie was zich ervan bewust dat ze een bom zou laten vallen en had de aankondiging gepland. Dat de extra werklast door de gratis leveringen niet was voorzien geloof ik niet.”