PREMIER LEAGUE. Kersverse Rode Duivel Roméo Lavia sleept met Southampton in extremis punt uit de brand tegen Tottenham

Net voor het einde van de eerste helft opende Pedro Porro (45+1.) de score voor Tottenham. Na de rust bracht Che Adams (46.) de thuisploeg op gelijke hoogte. Maar doelpunten van Tottenham-topschutter Harry Kane (65.) en Ivan Perisic (75.) brachten de Spurs op 1-3. Theo Walcott (77.) en James Ward-Prowse (90+3.) wisten in extremis de voorsprong van de bezoekers opnieuw uit.

Leicester-Belgen spelen gelijk tegen Brentford

In een andere wedstrijd speelde Leicester, met Timothy Castagne in de basis, gelijk tegen Brentford, nummer acht in de Premier League. Bij Brentford maakte Mathias Jensen (32.) het doelpunt, voor Leicester scoorde Harvey Barnes (52.). Bij de Foxes viel Dennis Praet in na 66 minuten.

Ondanks de knappe prestatie blijft Southampton twintigste en laatste in de stand met 23 punten. Leicester (25 punten) doet iets beter en bezet de zestiende stek. Brentford (42 punten) staat voorlopig achtste en Tottenham (49 punten) vierde.

Leander Dendoncker stond niet op het wedstrijdblad bij Aston Villa, dat met 3-0 won van Bournemouth. De middenvelder speelde voor het laatst op 18 februari tegen Arsenal.