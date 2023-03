Ondanks de nederlaag in Kortrijk wil Club Brugge vol positivisme de laatste “vier finales” in. Maar als je die gemiste kans van Roman Yaremchuk (27) ziet, is het moeilijk om positief te blijven. Komt het met de Oekraïense recordaankoop - het bedrag gaan we niet blíjven herhalen - nog goed?