Wagner-baas wil 30.000 nieuwe rekruten inlijven tegen mei

30.000 nieuwe soldaten rekruteren tegen midden mei. Dat is het plan van Jevgeni ­Prigozjin, de baas van de Wagner-groep. Hij maakte dat bekend in een spraakbericht op Telegram. Daarvoor zijn in 42 Russische centra rekruteringscentra geopend waar elke dag volgens Prigozjin honderden kandidaten zich aanmelden.

“Het is mogelijk dat het aantal rekruten na een tijdje zal afnemen”, zegt Prigozjin. “Maar we verwachten dat tegen midden mei 30.000 nieuwe strijders zich bij ons gevoegd hebben.” Elke dag stromen kandidaten toe in de rekruteringscentra, zo zegt hij nog. Het gaat dan om tussen de 500 en 800 mensen per dag, al was er ook al eens een uitschieter met 1.200 mensen op één dag.

De Wagner-groep lijdt zware verliezen de stad Bachmoet, waar al van voor de zomer een hevige strijd woedt met enorm veel doden als gevolg. “Sinds mei vorig jaar zijn al twintig- tot dertigduizend leden van de Wagner-militie en het reguliere Russische leger gedood of gewond in het gebied”, zei Ian Stubbs, de Britse vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in ­Europa (OVSE), afgelopen week nog.

Eerder rekruteerde Wagner gedetineerden uit Russische gevangenissen met de belofte van vrijheid als ze na zes maanden nog niet gesneuveld waren.