Vrijwillige brandweerman vindt drie dagen vermiste Simone (80) tijdens oefening: “Straf dat ze er zo levendig uitzag”

Zonder het zelf te beseffen heeft vrijwillige brandweerman Jozef Van Herck gezorgd voor een collectieve zucht van opluchting. Even voordien trof hij de 80-jarige Simone Mariën, die al drie dagen vermist was, wandelend in de heide van het militair domein in het Limburgse Helchteren aan. De vrouw met dementie is vanop die plek naar het ziekenhuis gebracht. “Ze bleef al die tijd heel rustig en vertoonde geen enkele vorm van paniek. Ik vond het straf dat ze er zo levendig uitzag.”