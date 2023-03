De altijd beladen Klassieker in volle titelstrijd: kan leider Feyenoord voor het eerst in 20 (!) matchen winnen in de Arena?

Ajax-Feyenoord is altijd een beladen duel. Vanmiddag wordt de Klassieker in volle titelstrijd nog een tikkeltje belangrijker. — © Pro Shots/Sipa USA

Met de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord staat een altijd beladen duel op het programma, maar in volle titelstrijd wordt het een nog crucialere slag. De laatste driepunter van Feyenoord in Amsterdam dateert van 2005, kunnen de Rotterdammers er vanmiddag voor het eerst in twintig matchen vieren en een serieuze optie op de titel nemen?

Leider Feyenoord stapt in de Klassieker het veld op met een voorsprong van drie punten op Ajax. Met nog negen matchen te spelen een voorsprong die op niets slaat? Toch wel: met een op papier makkelijker schema kan Feyenoord een gouden zaak doen in Amsterdam. Bij winst loopt het uit tot zes punten en pakt het een serieuze optie op de titel. Maar winnen in de Arena, dat lukte de Rotterdammers al achttien jaar niet meer…

‘K2’ zorgt voor laatste uitzege in 18 jaar

De laatste keer dat Feyenoord mocht zegevieren in Amsterdam, dateert van 28 augustus 2005. Op speeldag drie van de Eredivisie stonden de aartsrivalen meteen tegenover elkaar, voor de 100e Klassieker in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Feyenoord komt zowaar 0-2 voor in de Arena, dankzij hun toenmalig koningskoppel Dirk Kuyt en Salomon Kalou. Met hun bijnaam K2 – een knipoog naar meidengroep K3 die destijds meermaals de Kuip uitverkochten– waren Kuyt en Kalou de angst van elke Eredivisie-verdediging. Ook Ajax moest eraan geloven in eigen huis.

Dirk Kuyt en Salomon Kalou: ‘K2’ zorgde in 2005 voor de laatste zege van Feyenoord in de Amsterdam Arena. — © BELGAIMAGE

Eerst plaatste de Ivoriaan een bal in de winkelhaak na een slim passje van Kuyt, na de pauze werden de rollen omgedraaid en werkte Kuyt af na een briljante actie van zijn maatje. Ondanks een rode kaart voort Feyenoord-verdediger Ferne Snoyl en de aansluitingstreffer van Charisteas, neemt Feyenoord de drie punten mee naar Rotterdam. Iets wat de Rotterdammers sindsdien nooit meer wist te lukken.

Druk programma vs nieuwe flow

Feyenoord is onder coach Arne Slot bezig aan een uitstekend seizoen, de Rotterdammers staan dus op kop in eigen land, en kwalificeerden zich donderdag overtuigend met 7-1 (!) voor de kwartfinales van de Europa League. De Rotterdammers hebben hun eigen variant op Mazzutime, namelijk de Slotfase. In hun afgelopen tien wedstrijden maakten de Rotterdammers het zes keer af in het laatste kwartier. Ook veerkracht is dit seizoen hun grote sterkte: Feyenoord kwam al ettelijke keren terug van een achterstand.

Donderdag maakte Feyenoord in de Europa League nog komaf met Shakthar Donetsk na een 7-1 pandoering. — © EPA-EFE

Maar net omdat Feyenoord donderdag nog Europees moest spelen, komt het niet 100% fit aan de start. Daar is Ajax in het voordeel: de Amsterdammers werden vorige ronde uitgeschakeld door Union Berlin en hebben dus extra dagen rust in de zinderende titelstrijd. Bovendien is Ajax in vorm. De recordkampioen kwakkelde al het gehele seizoen onder Alfred Schreuder (de ex-coach van Club Brugge), maar onder opvolger John Heitinga heeft Ajax een nieuwe flow te pakken en won het al zeven competitiewedstrijden op rij.

Onder nieuwe coach John Heitinga won Ajax hun laatste zeven competitiewedstrijden allemaal, de sfeer zit goed. — © EPA-EFE

Hoe dan ook wordt het zondagmiddag een waar spektakel. Ware het niet voor het voetbal, dan wel voor de vele strijd en knokpartijen. De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord: zondagmiddag om 14u30.