Zwaar ongeval met minibus in Antwerpen: bestuurder overleden, andere 18 inzittenden gewond

In Antwerpen is zondagochtend een zwaar ongeval gebeurd met een minibus. De bestuurder kwam om, de achttien andere inzittenden raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur op de Kolonel Silvertopstraat aan het kruispunt met de Generaal Armstrongweg en de Sint-Bernardsesteenweg. De minibus met Britse joden aan boord reed met een hoge snelheid toen de bestuurder in de bocht de controle over het stuur verloor. Het voertuig botste tegen een paal en kwam uiteindelijk op zijn zij terecht.

De bestuurder overleefde het ongeval niet. De achttien andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Een kind raakte zwaargewond, de rest liep lichte verwondingen op. Bij het ongeval zelf waren geen andere voertuigen betrokken.

“De precieze details proberen we te achterhalen, maar we weten dat de minibus eerder op de avond een aanrijding heeft gehad met een ander voertuig”, aldus Wouter Bruyns. “We hebben kunnen vaststellen dat de bus met een hoge snelheid wegreed. De bestuurder heeft daarbij de controle over het stuur verloren en de bus is gekanteld.”

Bruyns waarschuwt nog voor moeilijk verkeer rond de plek van het ongeval en hinder voor het openbaar vervoer.

© BFM

© BFM

© BFM