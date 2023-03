Mechelen opgeschrikt door nieuwe aanslag met veel schade: daders brengen explosief vanop afstand tot ontploffing

Op de Zwartzustersberg viseerden onbekenden een woning. De materiële schade is groot. — © Sven Van Haezendonck

Mechelen werd zaterdagnacht opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Aan het kruispunt van de Zwartzustersberg met de Zwartzustersvest brachten onbekenden een explosief tot ontploffing. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. De politie onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu.

Omstreeks 1u tijdens de nacht van zaterdag op zondag kregen de hulpdiensten melding van een zware knal. Die was in het centrum van Mechelen en de wijk Nekkerspoel goed te horen. “Onze collega´s gingen meteen ter plaatse en stelden vast dat er effectief een ontploffing plaatsvond aan een woning op de Zwartzustersberg, vlak bij het kruispunt met de Zwartzustersvest en het oude ziekenhuis”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politiezone Rivierenland.

Aan de toegangspoort van de woning brachten onbekenden een explosief tot ontploffing. De daders verbonden het explosief naar verluidt via een stroomkabel met een batterij en brachten het om de hoek, op de Zwartzustersvest, tot ontploffing. In de woning zouden tien personen aanwezig zijn geweest. Er kwam een ziekenwagen van het AZ Sint-Maarten ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. De materiële schade is wel groot. Onder meer de toegangspoort en een vals plafond aan de geviseerde woning liepen flink wat schade op.

Via een batterij en een stroomdraad werd er vanop afstand een explosief tot ontploffing gebracht. — © Sven Van Haezendonck

Vierde aanslag in drugsmilieu?

Wie er achter de aanslag zit, is op dit moment niet duidelijk. Mogelijk is er opnieuw een link met het drugsmilieu. De voorbije weken werd er namelijk al drie keer eerder een aanslag gepleegd in Mechelen. Die aanslagen konden telkens gelinkt worden aan grote drugsdossiers. “Het onderzoek loopt volop. Wij houden momenteel alle pistes open”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Ontmijningsdienst DOVO en het labo kwamen ter plaatse om de ontploffing te onderzoeken. De omgeving van de woning werd door de politie afgesloten.

Eerder werden er in de Dijlestad ook al woningen geviseerd in de Bethaniënstraat, de Kalverenstraat en de Jeanne Hellemansstraat. Daarbij werden onder meer zwaar vuurwerk en brandbommen gebruikt. Eind januari werden er ook al Molotovcocktails naar het gerechtsgebouw en het Huis van de Mechelaar gegooid, maar die aanslag hield geen verband met het drugsmilieu.

De omgeving van de woning werd door de politie afgesloten. — © Stijn Van de Sande