Bas Verheyden (16) uit het Limburgse Oostham die aan een uiterst zeldzame en levensbedreigende immuunziekte lijdt, is als enige Europeaan geselecteerd voor een gentherapie in de Verenigde Staten. Voor die therapie verhuist het gezin Verheyden voor vier maanden naar Californië. “Dit is onze laatste strohalm om het leven van Bas te redden.”